Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, vendredi, au palais de Carthage, le président du Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, Taoufik Bouderbela.

A cette occasion, Bouderbala a remis au chef de l’Etat le rapport sur les droits de l’Homme et les libertés fondamentales pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, dont une copie, destinée aux non-voyants écrite en Braille.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le rapport évalue la situation des droits de l’Homme et des libertés publiques et individuelles en Tunisie durant les années précitées. Il contient également des propositions à même de renforcer le dispositif des droits de l’Homme et des libertés publiques.