Le ministère chargé des Relations avec les instances constitutionnelles et la société civile a signé, jeudi, deux accords de partenariat avec l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) et les établissements de la Radio et de la Télévision tunisiennes, visant à soutenir médiatiquement, l’initiative nationale “Azima” (Détermination).

L’initiative “Azima” pour la prévention contre la propagation du Covid-19, s’inscrit dans le cadre d’un programme national auquel contribuent plusieurs ministères, associations et organisations nationales et internationales, dans l’objectif d’accroître la sensibilisation à la nécessité de respecter les protocoles de santé et des mécanismes de prévention contre le virus.

Dans une déclaration aux médias, la ministre chargée des Relations avec les instances constitutionnelles et la société civile, Thouraya Jribi, a expliqué , que ces deux accords visent à associer la TAP ainsi que les établissements de la Radio et de Télévision tunisiennes, au soutien de l’initiative nationale “Azima” récemment lancée par le ministère, en œuvrant à sensibiliser le citoyen tunisien aux dangers de la pandémie Covid-19 et à l’impératif d’adhérer au protocole sanitaire établi par le ministère de la Santé.

Elle a ajouté que l’objectif des deux accords consiste également à instaurer un partenariat efficace entre les parties signataires pour le renforcement de cette initiative nationale, expliquant que, selon les termes des accords, le ministère s’engage à associer la TAP, la Radio et la Télévision tunisiennes à mettre en place un plan de communication lié à cette initiative, et en mentionnant les noms de ces établissements médiatiques au niveau de toutes ses campagnes quelles que soient leurs formes et les supports par le biais desquels elle sont véhiculées.

En vertu de ces deux accords, le ministère est également tenu de faciliter aux journalistes appartenant à ces établissements la prise de contact avec les experts et les spécialistes et de mettre à leur disposition tous les spots promotionnels prêts à la diffusion, sans insignes commerciales, directes ou indirectes.

De son côté, l’Agence Tunis Afrique Presse, s’engage, conformément aux termes de l’accord, à assurer le suivi médiatique de l’initiative “Azima”, à la promouvoir et à la faire connaître auprès du grand public, à travers un suivi médiatique au niveau des rédactions centrales, de ses bureaux régionaux, de son site internet et de ses pages officielles sur les réseaux sociaux. Il s’agit en outre, d’un engagement à publier les informations et les données relatives à la pandémie Covid-19, et à permettre un mode d’accès libre au public à ces informations, tout en veillant à l’inclusion du logo de l’initiative “Azima” sur le site Web de l’agence et à le relier au site internet créé à cet effet par le ministère.

La TAP s’engage également à mettre à la disposition du ministère, sa salle de formation équipée de matériel pour les réunions à distance, en vue de permettre l’organisation de sessions de formation et d’information au profit des journalistes sur le contenu de l’initiative en question, et à couvrir la totalité des activités des services du ministère, en rapport avec la teneur de l’accord.

D’autre part, les établissements de la Radio et de télévision tunisiennes, s’engagent, conformément à l’accord conclu avec le ministère, à diffuser et à promouvoir les spots de sensibilisation de l’initiative “Azima” à travers ses chaînes de télévision, radios régionales et centrales, ses sites Internet et ses pages officielles sur les réseaux sociaux.

Les deux accords prévoient la tenue d’une réunion périodique entre toutes les parties signataires pour évaluer les résultats des programmes communs de coopération et de partenariat.

Pour sa part, la PDG de l’Agence Tunis Afrique Presse, Mouna Mtibaa, a déclaré, que “l’agence, en tant qu’établissement public qui couvre l’ensemble du territoire à travers 22 bureaux régionaux, œuvrera à l’activation de l’initiative “Azima” et à son soutien à grande échelle, en diffusant des informations actualisées et précises liées à la crise du Coronavirus, dans l’objectif de contribuer efficacement à la sensibilisation et à l’information sur la prévention contre la pandémie.

Elle a souligné que la TAP, avait acquis, au cours de la première vague du Covid-19, une vaste expérience en matière de diffusion d’informations rigoureuses et actualisées, qui serait d’une grande utilité dans le cadre de son partenariat avec le ministère chargé des Relations avec les instances constitutionnelles et la société civile au niveau de la sensibilisation des citoyens à la nécessité d’adhérer au protocole sanitaire.

De son coté, le président directeur général de la Télévision tunisienne et président directeur général par intérim de la Radio tunisienne, Mohamed Lasaad Dahech, a indiqué que les objectifs de cet accord sont au cœur du travail des deux institutions et des affaires publiques en général. “la santé du citoyen tunisien étant l’une des responsabilités majeures des médias publics”, a-t-il dit.

Dahech a estimé que cet accord est “fédérateur et unificateur des efforts pour atteindre un objectif commun, celui de la sensibilisation du citoyen aux moyens de lutter contre la pandémie Covid-19 et la préservation de leur sécurité sanitaire”.

L’initiative “Azima” vise également à l’organisation d’activités sur terrain pour les volontaires de la société civile, qui seront formés à cet effet, pour sensibiliser la totalité des catégories, régions et secteurs ciblés par le programme, et à collecter, généraliser et distribuer les fournitures de stérilisation et de désinfection pour prévenir les répercussions du virus. Il s’agit à cet effet, d’assurer l’accompagnement et l’assistance des catégories vulnérables et de valoriser la recherche scientifique et les innovations visant à mener à bien la lutte contre le virus.