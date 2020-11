La commission parlementaire des Finances a reporté, jeudi, l’adoption de l’accord-cadre signé entre la Tunisie et la France portant sur l’octroi d’une ligne de financement de 350 millions d’euros , et ce, afin d’examiner cet accord.

Les membres de la commission ont mis l’accent sur la nécessité de fournir tous les documents nécessaires relatifs aux prêts , estimant que le besoin du gouvernement en financements a poussé l’accélération de l’adoption de cet accord sans présenter les données nécessaires.

Le gouvernement tunisien et l’Agence Française de Développement avaient signé le 22 octobre dernier, un accord-cadre relatif à l’octroi d’un financement de 350 millions d’euros pour appuyer les réformes économiques et promouvoir une croissance créatrice d’emplois et améliorer les conditions de vie des Tunisiens.

L”accord-cadre de financement appuiera l’engagement des réformes prioritaires de la Tunisie; et ce, durant la période 2020-2022.