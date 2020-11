Quelque 15 entreprises économiques opérant dans les domaines de l’industrie, du commerce et des services ont obtenu mercredi, le statut de l’opérateur économique agréé (OEA), auprès de la Douane tunisienne portant ainsi le nombre des entreprises bénéficiaires de ce statut à 79 unités, a constaté une journaliste de TAP.

Parmi les entreprises bénéficiaires mercredi, figurent 7 startups actives dans le domaine technologique. L’octroi de ce statut s’inscrit dans le cadre de l’instauration d’un partenariat actif entre le secteur privé et les services de la douane et vise à offrir aux entreprises de commerce extérieur des conditions meilleures, d’autant que ce statut leur permet d’améliorer leur compétitivité et de réduire les coûts à travers la limitation des délais de dédouanement, a affirmé Kaies Ben Zaied, chef de l’unité de l’opérateur économique agrée, lors d’une cérémonie tenue à cette occasion.

Selon la douane, Parmi les conditions fixées pour bénéficier de ce statut, figurent notamment, une situation douanière et fiscale en règle, une situation régulière vis-à-vis des Caisses sociales, le respect des normes de sécurité et de sûreté, et une situation financière saine. Le statut d’opérateur économique agréé peut être retirer ou suspendu si l’entreprise concernée manque aux conditions fixées.

Par ailleurs, des accords de coopération dans le domaine de la formation ont été conclus, au cours de la cérémonie entre la Direction générale de la douane et l’Ecole supérieure de l’audio-visuel et l’Agence tunisienne de formation professionnelle.