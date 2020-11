Ancien membre du parti SPD, Franz Maget a accordé une interview au journal allemand AZ, à la faveur de la sortie d’un livre qu’il a publié sur les pays arabes. Dans cet entretien, il libre des impressions non rassurantes sur les “printemps arabes“. Et il explique les raisons de son pessimisme.

D’abord, à une question sur la situation politique dans les pays ayant connu la révolution (Tunisie, Libye, Egypte, Libye, Syrie), que le journal résume par la formule “arabellion“, son analyse est cinglante : « La plupart des espoirs et attentes que l’on avait ne se sont pas réalisés. À cet égard, on peut en effet dire que le printemps arabe est une révolution ratée. Mais c’était aussi un tournant car pour la première fois dans le monde arabe, la population a réussi à renverser des dictateurs : à peine quatre semaines après le début du printemps arabe en Tunisie, le dictateur Zine el-Abidine Ben Ali a dû quitter le pays – et le pays pourrait trouver un chemin vers la démocratie. Ce signe est toujours valable aujourd’hui. En Egypte, les monarchies du Golfe ont financé le contrecoup d’Etat ».

Quant aux raisons de cet échec, Maget fait un distinguo. Pour lui, «en Tunisie, le printemps arabe n’a pas vraiment échoué, mais a été essentiellement un succès : le dictateur a été renversé. Aujourd’hui, le pays a une Constitution qui n’a pas à craindre la comparaison avec une Constitution démocratique européenne. Il existe une société ouverte avec la liberté d’expression et le journalisme libre, avec les droits des femmes et l’égalité entre les hommes et les femmes. Il y a maintenant eu trois élections parlementaires qui n’étaient pas truquées, mais libres. Deux présidents ont été élus directement par le peuple et, depuis deux ans, par des politiciens locaux également. C’est une spécialité absolue pour le monde arabe. En Tunisie, une démocratie a été réalisée dans un pays islamique ».

En revanche, la situation est différente dans les autres pays de la région, notamment en Egypte, Syrie, Libye…

Dans cet ordre d’idées, Franz Maget refuse la classification des “Frères musulmans“ comme une organisation terroriste, et explique pourquoi : « En Tunisie, j’ai eu beaucoup de contacts avec les Frères musulmans, qui sont très bien conseillés par une agence américaine et qui se disent démocrates musulmans depuis plusieurs années. Ils disent : “Il y a quelque chose comme ça en Allemagne aussi ! On vous appelle démocrates-chrétiens parce que c’est votre religion. La CDU est un parti démocratique qui se réfère à ses racines religieuses – et il en va de même pour nous” ».

Ceci étant, il conseille de traiter les Frères musulmans avec prudence. « Vous pouvez le voir dans l’exemple de Recep Tayyip Erdogan en Turquie, qui est actuellement le leader idéologique des Frères musulmans. Il a également commencé comme démocrate. Mais après un certain temps, il a essayé de pousser davantage les conditions sociales en Turquie vers l’État islamique », ajoute.

A la question de savoir en quoi les Frères musulmans diffèrent-ils d’un pays à l’autre, il répond : «… Les principaux Frères musulmans de Tunisie étaient en exil pendant le règne de Ben Ali et y ont souvent fait d’excellentes carrières universitaires. Après le renversement du dictateur en 2011, ils sont revenus en tant que médecins de Londres ou avocats de Paris. Les Frères musulmans en Égypte, en revanche, étaient soit en prison à l’époque d’Hosni Moubarak, soit issus de milieux très simples, très conservateurs et cocher beaucoup plus antédiluviens. Ils voulaient faire de l’Égypte un pays islamique immédiatement : abaisser l’âge du mariage, exiger le voile – c’était tout un catalogue avec lequel ils se sont engagés dans la résistance des forces laïques et des militaires…».

Toutefois, Maget libre cette opinion qui devrait faire réfléchir les dirigeants arabes actuels : «… je défends la thèse selon laquelle il n’y aura de stabilité politique dans la plupart des pays arabes que si des forces religieuses sont impliquées ».

Alors M. Maget, est-ce que l’Occident considère toujours le printemps arabe comme “un mouvement démocratique ?“ «… Nous aurions aimé voir les choses de cette façon. Mais je pense que le printemps arabe avait deux causes principales : il s’agissait d’une amélioration de la situation économique et sociale de la plupart des gens – et du renversement des dictateurs. Les gens ont vu qu’ils doivent eux-mêmes vivre dans de mauvaises conditions et qu’il y a une clique là-haut qui se bourre les poches. Quelque chose comme ça ne fonctionne pas bien à long terme. Lorsque le jeune marchand de légumes s’est brûlé en Tunisie en décembre 2010, c’était un phare pour toute la région. En Tunisie, le mouvement était le plus susceptible d’être orienté vers la démocratie, car la société était toujours laïque et il y avait des syndicats libres, des associations de femmes et d’employeurs. Ils se sont tournés vers l’Europe et n’ont pas lu le Coran – c’était la différence, par exemple en Égypte ».

Dans son livre, Franz Maget traite également de l’actualité du coronavirus dans la région. Il souligne entre autres que « le coronavirus rencontre un système de santé beaucoup plus faible en Afrique du Nord que dans notre pays (Allemagne, ndlr). C’est mieux – encore une fois – en Tunisie. En Egypte, c’est mauvais et sous-financé. Mais on n’apprend rien de là, car l’Égypte est un État autoritaire où les journalistes ne sont pas autorisés à écrire ce qui est vraiment. En Tunisie, par contre, vous apprenez la vérité et les bons chiffres. Ils évoluent dans le cadre. Il y a moins de cas de Covid-19 en Tunisie que dans les pays européens, et le nombre de décès est inférieur au nôtre. Les restrictions de contact, quant à elles, sont plus dures ».

Et il justifie l’augmentation du nombre des personnes qui tentent d’aller vers l’Europe : «… Le pays est bouclé, le trafic de ferries vers l’Europe a cessé et il y a peut-être une correspondance aérienne par semaine. C’est ainsi que le pays peut faire face à la pandémie. Le vrai problème, cependant, ce sont les conséquences économiques de cette crise. En Tunisie, le tourisme représente 20 pour cent du produit intérieur brut. Le Maroc et l’Égypte sont également des pays touristiques. Mais depuis le printemps, la plupart des employés des restaurants, des hôtels et des plages sont au chômage. En Tunisie, au Maroc ou en Egypte, cependant, il n’y a ni chômage partiel ni allocations de chômage. Cela augmente le désespoir – et l’idée d’aller en Europe se développe à nouveau ».

Et lorsqu’on lui dit “… l’UE ferme de plus en plus les cloisons“, il indique : « À long terme, l’Europe aura du mal à faire face à cet afflux de réfugiés. À cet égard, je peux comprendre que les pays européens essaient d’éviter un mouvement plus important de réfugiés d’Afrique du Nord dans le cadre d’accords, de discussions et d’accords. Par exemple, il existe des vols de retour réguliers vers la Tunisie. La politique n’est donc pas oisive, mais doit apprendre une chose : les problèmes de l’Afrique du Nord sont toujours nos problèmes. Il est donc dans notre propre intérêt de faire notre part pour améliorer la situation de ces pays », conseille-t-il.

