Nouvel ouvrage de Sahraoui Gamaoun sur l’histoire et le patrimoine de sa ville natale Akouda

Un nouvel ouvrage intitulé “Patrimoine de la ville : histoire et figures illustres de la ville d’Akouda ” du journaliste et écrivain Sahraoui Gamaoun vient de paraître cette semaine.

Cet ouvrage de trois cent pages, de taille moyenne, est consacré au patrimoine, matériel et immatériel, et à la mémoire de la ville natale de l’auteur. Il est illustré de photos d’un certain nombre des figures célèbres de la ville Akouda, près de Sousse.

Dans cet opus, l’auteur relate l’histoire, les us et les coutumes ainsi que les figures de proue de cette ville du centre du pays. Akouda est le berceau d’illustres savants et réformateurs dont la renommée nationale ou internationale.

Cet ancien rédacteur en chef à l’agence Tunis Afrique Presse (TAP), offre à ses lecteurs un livre dans un style journalistique et documentaire. Il y présente des biographies express ou exhaustives de plus d’une soixantaine des figures marquantes de la pensée réformiste et moderniste ainsi que des domaines politique, économique, social et culturel.

Ce travail biographique est complété par des listes sectorielles de plus de quatre cents personnalités de la première génération de cadres parmi les bâtisseurs de l’Etat national post indépendance. Ils étaient présents dans divers secteurs, tels que l’enseignement, la presse, l’économie l’administration, le théâtre, la culture, les sciences, la médecine, l’ingéniorat, la pharmacie, la magistrature, le sport et l’action syndicale, associative et sociale.

Dans l’introduction, l’auteur présente un livre publié après plus de cinq années de travail de terrain et d’investigation pour la collecte d’information et de témoignages oraux.

Cette synthèse biographique et documentaire a pour but de contribuer à la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel de cette ville, menacé par la disparition. Sahraoui Gamaoun souligne l’urgence d’entamer le sauvetage de ce patrimoine en péril à travers son archivage et sa migration de l’oral à l’écrit, papier et numérique.

L’auteur affirme enfin que ce livre est une lecture sociologique de l’histoire et du patrimoine de sa ville natale aussi bien que de l’histoire et du patrimoine de toute la Tunisie. Il estime que chacune des villes du pays constitue le miroir reflétant la réalité de la nation dans son unicité et sa diversité a la fois.

“Patrimoine de la ville : histoire et figures illustres de la ville d’Akouda ” est le quatrième livre que l’auteur a consacré à l’histoire de la ville d’Akouda et ses figures illustres.

Il a auparavant publié “Le mouvement de reforme et de modernisation en Tunisie: entretiens avec le magistrat Cheikh Youssef ben youssef” (2012), “Islalm et émancipation de la femme : le combat de Cheikh réformateur Salem Ben Hamida” (2015) et “Dialogue entre les deux cheikhs sur la réforme sociale et l’émancipation de la femme ” (2019).