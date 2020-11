La deuxième session de la manifestation, “la nuit des chercheurs”, qui se tiendra exclusivement en ligne cette année en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19, a démarré, vendredi soir à la Cité des sciences de Tunis, avec la mise en place d’un espace d’exposition virtuel, pour rapprocher les activités de recherche et d’innovation du grand public.

Dans le cadre de cette manifestation scientifique, la plateforme numérique https://www.green-night.tn a été créée dans le but d’intégrer tous les événements programmés en marge de la session principale de la “Nuit des chercheurs” prévue officiellement le 27 novembre courant, outre le développement, à cet effet, d’une application mobile gratuite qui permettra au public de s’inscrire, participer, s’informer et évaluer les activités programmées.

L’événement “Nuit des chercheurs” vise, selon les organisateurs, à faire lumière sur l’impact de la recherche et l’innovation sur la vie des citoyens, et à encourager les jeunes à s’engager dans des carrières scientifiques, en particulier ceux qui s’intéressent spécifiquement à la protection de l’environnement et au développement durable, à travers une visite virtuelle qui permet au visiteur d’accéder à plusieurs espaces virtuels spécialisés tels que l’espace et la terre, l’environnement et la santé, la robotique et le numérique, l’art et la culture, outre l’espace de l’Union européenne dédié aux success stories des projets “Horizon 2020”, et l’espace Covid 19 dédié aux activités de recherche et de d’innovation développés dans le cadre de la crise épidémique mondiale.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du projet “Charte verte du chercheur et du citoyen tunisien”, financé par l’Union européenne et réalisé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en partenariat avec l’Agence nationale de promotion de la recherche scientifique, l’Association de Recherche Scientifique et Innovation en Informatique, l’Association pour la recherche active, la Cité des sciences de Tunis, le Palais des Sciences à Monastir, et la Cité des Sciences de Tataouine.

La Directrice de l’unité, gestion par objectifs pour le suivi du programme de recherche et d’innovation “Horizon 2020” au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Maryem Skandaji Kallal, a indiqué à cet égard, que “la Tunisie est le seul pays arabe à avoir obtenu la confiance des organisateurs pour abriter cet événement scientifique, après avoir soumis son projet de candidature auprès de la Commission européenne en janvier 2020 et l’approbation de son dossier.

Kallal a souligné que les objectifs de cet évènement consistent à diffuser la culture scientifique auprès de toutes les catégories de la société et à conférer un rayonnement aux chercheurs tunisiens aux niveaux national et international, d’autant que les travaux des chercheurs se concluent par des résultats en rapport avec la réalité sociale.

De son côté, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Olfa Ben Ouda, a souligné dans une allocution prononcée à l’occasion, “l’importance de cet événement qui met en contact des chercheurs de différentes disciplines avec le grand public, notamment des étudiants et des représentants du secteur économique, afin d’établir des liens entre les unités de recherche et le public, et prendre connaissance des dernières réalisations dans le domaine de la recherche.

Il s’agit également, ajoute la ministre, de valoriser la recherche scientifique et de la promouvoir, à travers l’échange d’expériences, la simplification de l’aspect technique de la recherche scientifique, et l’incitation des étudiants à s’engager dans le système de recherche scientifique.

De son côté, le ministre de l’Education Fathi Sellaouti a souligné l’importance de l’interconnexion entre les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, considérant que “la recherche scientifique est un don qui a besoin d’être développé dès les premières années d’études, et qui requiert des efforts visant à susciter la passion chez les enfants et les futurs scientifiques du pays”.

Il a estimé que l’intérêt pour le domaine de la recherche scientifique est un premier pas vers la réalisation du développement durable, et c’est l’un des objectifs que la Tunisie aspire à atteindre à moyen et long terme, a-t-il ajouté.