La compagnie italienne d’hydrocarbures “ENI” est prête à créer de nouveaux projets d’énergie renouvelables et d’énergie verte en Tunisie pour contribuer à la réalisation de la sécurité énergétique du pays dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant, a indiqué, vendredi, l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Lorenzo Fanara.

Le diplomate qui assistait, à un entretien entre le chef du gouvernement Hichem Mechichi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, et une délégation de hauts responsables d’ENI, a rappelé à cet effet que le groupe italien est le premier à s’implanter et à investir en Tunisie “compte tenu du climat d’affaire favorable qui a ouvert la porte à d’autres partenariats “.

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a mis l’accent, à cette occasion, sur la solidité des relations de coopération tuniso-italiennes basées sur le partenariat, faisant état de la prédisposition de la Tunisie à renforcer davantage cette coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine énergétique, à travers ENI et d’autres entreprises italiennes.

En effet la présence en Tunisie d’ENI, acronyme d’Ente Nazionale Idrocarburi, dont l’activité porte historiquement sur l’exploration, la production et la distribution du pétrole et du gaz naturel, remonte à l’année 1960, lorsqu’une Convention entre le Gouvernement Tunisien et Agip SpA a été signée.

En 1961, la Société Italo-Tunisienne d’Exploitation Pétrolière (SITEP) a été constituée avec l’Etat Tunisien, à participation paritaire (50% – 50%), et en Septembre de la même année, SITEP a obtenu l’autorisation d’entreprendre les premières activités d’exploration. La découverte d’un des plus grand gisement dans l’histoire de la Tunisie en 1964 concrétisa le modèle de réussite du partenariat tuniso-italien.

L’exploitation du pétrole en Tunisie est réglementé par des contrats de concessions en accord avec la loi des hydrocarbures.