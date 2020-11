Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple a décidé, jeudi 19 novembre, de reporter au 28 courant la date de la présentation de la déclaration du gouvernement sur le projet du budget de l’Etat, la balance économique et le projet de loi de finances de 2021.

Il a été convenu d’établir un nouveau calendrier pour les séances de débat sur le budget qui prend en compte les délais légaux et garantit la qualité des discussions concernant les différentes missions et le projet de loi.

Le bureau de l’ARP précise, dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion, tenue en présence de la première vice-présidente de l’ARP, Samira Chaouachi, que ce report intervient à la demande de la commission des finances, de la planification et du développement concernant la modification du calendrier des séances plénières consacrées à la discussion du projet du budget de l’Etat de 2021.

Chaouachi a annoncé l’abrègement des travaux du bureau avant la levée de la séance en raison de “l’attachement de Abir Moussi, assesseure du président de l’ARP chargée des affaires des députés, à diffuser les travaux du bureau à huis clos sur les réseaux sociaux sans raison apparente. Une violation manifeste des dispositions de l’article 59 du règlement intérieur du parlement”, selon la même source.

L’article 59 du règlement intérieur stipule que “les réunions du bureau sont tenues à huis clos, auxquelles sont uniquement présents le secrétaire général du parlement et les personnes dont la présence est nécessaire au travail du bureau”.

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, devait présenter, ce samedi 21 novembre, la déclaration du gouvernement sur le projet du budget de l’Etat, la balance économique et le projet de la loi de finances 2021. Il devait, aussi, donner lecture à un rapport sur le projet du budget de l’Etat et le projet de la balance économique de 2021, selon le calendrier publié, plus tôt, par le parlement sur sa page facebook.