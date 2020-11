La Caisse des Dépôts et Consignations, vient de confirmer sa labellisation RSE suite à l’audit du bureau Veritas, a annoncé la CDC sur son site web officiel.

La CDC est la première institution publique labélisée RSE depuis Décembre 2019. la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a été labellisée RSE Tunisie niveau Bronze. Ce label a été délivré par la Conect et le Bureau Veritas Certifications et est valable pour les trois prochaines années.