La société civile a la possibilité de créer près de 5 000 postes d’emploi en 2021, selon le président de l’ONG ” I Watch “, Achref Aouadi, ajoutant que des financements internationaux d’une valeur de 120 millions de dinars ont été mobilisés dans ce cadre. “Pour atteindre cet objectif, le cadre législatif et juridique doit être révisé”, a-t-il encore plaidé.

Intervenant jeudi 19 novembre lors d’une séance d’audition tenue par la Commission des finances, de la planification et du développement au siège de l’ARP consacrée à l’examen de la loi des finances pour l’année 2021, Aouadi a annoncé la disponibilité de 25 millions de dollars (environ 75 MDT), offerts sous forme d’un don par l’agence américaine de développement (USAID) à la société civile civile tunisienne.

Il a, dans le même cadre, appelé à appuyer la société civile, en lui permettant de travailler avec des contrats d’emplois, en l’occurrence le contrat ” Amal ” pour renforcer sa capacité à fournir des postes d’emplois, d’autant plus que les secteurs public et privé font face à plusieurs difficultés en matière d’emploi.

Le responsable a ajouté que son organisation paie 1 million de dinars d’impôts chaque année et fournit plus de 40 postes d’emplois. “Si on nous accorde la possibilité de bénéficier des contrats d’emplois, nous pourront augmenter le nombre d’emplois crées au sein de notre ONG”, a-t-il précisé.

Plusieurs associations, dont I Watch, demandent des contrats d’emplois comme le contrat ” Amal ” pour renforcer leur capacité d’emploi.

Elles demandent également l’enregistrement des associations dans le registre national des entreprises, l’exonération des associations des amendes de retard.