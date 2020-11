EBI SA, la filiale internationale du groupe bancaire panafricain Ecobank, lance Rapidtransfer International, un service de paiement digital à destination de la diaspora africaine entre l’Europe et les 33 pays africains où Ecobank opère, indique financial Afrik.

Se basant sur des chiffres de la Banque mondiale, le média rappelle qu’en 2018 les flux financiers de la diaspora à destination de l’Afrique subsaharienne se sont élevés à près de 46 milliards de dollars, en provenance notamment du Royaume-Uni (5,596 milliards de dollars) et de la France (1,356 milliard de dollars). Ceci dit, Rapidtransfer International cible d’autre pays, entre autres l’Italie, l’Espagne et le Portugal.

« Le groupe Ecobank a l’ambition de connecter par le digital les diasporas africaines en Europe et le continent africain », indique-t-on. Dans cette optique, « il offre déjà la possibilité d’envoyer de l’argent et de faire des paiements au niveau continental avec son service panafricain Rapidtransfer, et collabore désormais avec la plateforme digitale PayTop pour fournir ce service en Europe ».

Cette diaspora africaine compterait entre 165 000 et 280 000 membres avec ayant des « revenus supérieurs à 80 000 euros vivant au Royaume-Uni et en France, les deux principaux foyers de la diaspora africaine en Europe. Avec 25% de la diaspora euro-africaine y résidant, la France est également l’une des principales destinations pour les jeunes africains, attirant plus de 100 000 étudiants du continent chaque année dans ses universités ».

Source : financialafrik.com