L’antenne tunisienne du Fonds mondial pour la nature, WWF Tunisie, va lancer une étude sur l’amélioration du débit et de la qualité des eaux de Sebkhet Sidi Ali El Mekki à Bizerte (nord de la Tunisie), une zone humide d’importance internationale et zone Ramsar depuis 2007.

Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet GEMWET “Conservation et développement durable des zones humides côtières à haute valeur écologique”, annonce le WWF Tunisie.

Le Fonds mondial de la nature souligne que la Sebkha subit un dessèchement qui engendre une montée de la salinité de l’eau et altère l’irrigation automatique des plantes qui finissent par mourir, d’où un déclin de l’agriculture et la mort graduelle de la Sebkha.

L’étude vise à identifier les moyens d’améliorer le débit et la qualité de l’eau par une circulation optimale de l’eau au sein de la Sebkha dans l’objectif d’éviter l’assèchement de la Sebkha dans la zone des polders.

Il s’agit également, de favoriser le renouvellement de l’eau des micro-lagunes, lieux de pratique de la pêche qui a subi ces dernières années des pertes importantes au niveau de la richesse halieutique.

La communauté de la ville de Ghar El Meleh, notamment ses pêcheurs et ses agriculteurs qui exploitent les polders (Gtayas) appelés aussi culture Ramli, seront les principaux bénéficiaires de ce projet.

En effet, ces cultures uniques au monde reposant sur un système d’irrigation passive où les racines des plantes sont alimentées en toute saison par l’eau de pluie et l’eau emmagasinée dans la montagne suite à la formation karstique géologique qui assure un ruissellement continu de l’eau vers la lagune et la Sebkha.

Les divers aménagements (ports) et autres interventions ont affecté le fonctionnement naturel du complexe lagunaire naturel. En effet, la communication avec la mer qui se faisait par des passes (grau/Boughaz) a été bouleversée et l’ancien Boughaz a vu son rôle diminuer avec le temps.

Autrefois, la Sebkha était alimentée par trois points distincts qui ont été soit envahi par les constructions anarchiques ou bloqués par la construction de la route qui mène vers le port.

Le WWF a lancé, dans ce cadre, un appel pour sélectionner un prestataire (groupe de consultants/ bureau d’études qui devront réaliser cette étude dans un délais de deux mois.

Ils devront assurer la continuité de la circulation de l’eau de bonne qualité à l’intérieur de Sebkhet Sidi Ali El Mekki et entre l’ensemble des plans d’eaux dont ceux des micro-lagunes, moyennant des chenaux à orientations et profondeurs appropriés et ce de façon durable.