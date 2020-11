L’Académie de l’Orchestre Symphonique Tunisien (OST) du Théâtre de l’Opéra de Tunis appelle les musiciens tunisiens, âgés entre 15 et 25 ans, à postuler pour une formation occidentale classique.

Cette formation sera organisée en vue de préparer l’intégration et l’insertion professionnelle des académiciens au sein de l’Orchestre Symphonique Tunisien. Les instruments concernés sont le Violon, l’Alto, le Violoncelle et la Contrebasse.

Le dernier délai pour l’envoi des candidatures est fixé au mercredi 25 novembre 2020 à minuit. Les jeunes musiciens intéressés sont appelés à postuler en remplissant la fiche de renseignement via ce lien.

Les auditions d’admission sont prévues le dimanche 06 décembre 2020, à la Cité de la culture-Tunis. Les candidats retenus recevront un mail de confirmation et une convocation avec l’heure de passage.

Un pianiste d’accompagnement sera engagé par le Théâtre de l’Opéra et mis à la disposition des candidats après coordination avec la direction de l’académie.

Les jeunes musiciens seront encadrés par une équipe de formateurs tunisiens et étrangers qui les prendront en charge afin de les former à la pratique individuelle et collective.