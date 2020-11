La Commission scientifique permanente de suivi de la propagation du coronavirus vient d’adopter une série de nouvelles mesures préventives en faveur des voyageurs en Tunisie, a indiqué lundi soir (9 novembre) le ministère de la Santé dans un communiqué publié sur sa page officielle.

Parmi ces mesures, l’obligation de la présentation d’un test RT-PCR négatif effectué au maximum 72 heures avant le vol, outre le dépistage d’un échantillon anarchique de voyageurs à travers des tests de diagnostic rapide et le transfert obligatoire des cas positifs vers les centres de confinement et ce, à leur charge.

D’après la même source, à partir du 16 novembre prochain, les arrivants en Tunisie pourront choisir de passer leur quatorzaine obligatoire dans un hôtel ou chez eux après l’approbation des services régionaux de la santé qui devront s’assurer des conditions de respect du confinement obligatoire.

Il est aussi possible d’effectuer un test RT-PCR au 7ème jour de leur arrivée en Tunisie pour pouvoir rompre le confinement si le résultat est négatif. En revanche, en cas d’apparition de symptômes pendant la période de confinement, le test RT-PCR est effectué par les services régionaux de la santé et ce, à la charge de l’Etat.

Le ministère de la santé souligne que tous les voyageurs en Tunisie seront suivis par les services de santé à leur arrivée aux frontières et ce, à grâce au formulaire de santé et à l’application informatique qui devra être téléchargée par tous les arrivants.

Par ailleurs, le communiqué précise que les personnes qui arriveront en Tunisie pour une période de moins de 5 jours et qui n’ont pas eu le temps de faire le test RT-PCR, sont appelées à demander une autorisation préalable auprès des autorités sanitaires et à justifier les raisons et le programme détaillé de leur visite.

Elles s’engageront, en outre, à respecter toutes les mesures préventives en vigueur.