La ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime, Akissa Bahri a appelé, lundi, à lancer une plateforme numérique regroupant tous les intervenants du domaine forestier afin de développer ce secteur, et ce lors de l’ouverture de la première édition de la Semaine des forêts tunisiennes, organisée d’une manière virtuelle, du 9 au 14 novembre 2020, par la Direction Générale des Forêts et le bureau du Fonds Mondial pour la Nature (WWF).

A cette occasion, la ministre a aussi plaidé pour le renforcement du partenariat public-privé afin d’encourager l’investissement dans le domaine forestier dans l’objectif de valoriser les ressources forestières, affirmant que la stratégie de développement des forets 2015-2024 va dans ce sens et prend en considération les aspects socio-économiques liés au domaine forestier.

Elle a précisé que les forets et les pâturages couvrent près du tiers de la superficie globale du pays et s’étendent sur 5,7 millions d’hectares dont 1,3 million d’hectares de forets et 4,4 millions d’hectares de pâturages naturels. 80% des forets s’étendent sur 500 km dans les zones frontalières. La couverture forestière est estimée actuellement à 8,44% contre 2,5% à l’indépendance.

Elle a rappelé qu’il y a en Tunisie, 17 parcs nationaux, 27 réserves naturelles et 256 zones humides dont 41 zones figurant sur la liste RAMSAR.

La ministre a ajouté qu’environ un million de personnes vivent dans les zones forestières et que le secteur forestier couvre 25% des besoins fourragers et offre près de 7 millions de journées de travail annuellement. Il contribue également à raison de 30%, aux revenus des familles, habitant dans les zones forestières.