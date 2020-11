La commission chargée des affaires des tunisiens à l’étranger au sein de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), a décidé lundi d’adresser une correspondance au ministère des affaires étrangères au sujet de la situation des étudiants tunisiens inscrits dans les universités russes et qui n’ont pas réussi à retourner dans ce pays pour poursuivre leurs études.

Les membres de la commission ont également décidé d’appeler le ministère afin d’examiner avec les autorités russes les moyens d’assurer le retour des étudiants dans ce pays pour poursuivre leurs études ou reporter la date des examens et des stages à accomplir.

Les membres de la commission ont également décidé d’organiser une séance d’audition au ministre des technologies et de la communication et au directeur général des prestations consulaires en plus de la consolidation des missions diplomatiques en ressources humaines, en matériel et en moyens logistiques nécessaires.

Plus de 1000 étudiants, qui ont quitté la Russie en mois de juin dernier à cause de la pandémie de covid-19, ont lancé un appel aux autorités afin de les aider à reprendre leurs études dans les universités russes.

L’ambassade de Russie en Tunisie a estimé à ce propos, que les étudiants ne figurent pas parmi la liste des étrangers qui sont autorisés d’entrer en Russie lors de la prise de mesures sanitaires strictes relatives, dans ce cas, à la lutte contre le coronavirus.

L’octroi de visa a été suspendu provisoirement à cause de la propagation du coronavirus, selon un communiqué de l’ambassade.

Le ministre des affaires étrangères Othmen Jarandi a expliqué lors d’une séance d’audition tenue le 26 octobre dernier à propos de la situation de ces étudiants que la propagation du coronavirus en Tunisie et en Russie, a provoqué une détérioration de la situation générale dans les deux pays.