La rencontre entre la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Salwa Sghaier, et la gouverneure de Sousse, Raja Trabelsi, vendredi 6 novembre, a portée sur la situation économique et la situation des entreprises industrielles dans le gouvernorat de Sousse. La rencontre s’est déroulée en présence de certains de députés de la région.

En effet, la situation de la société Ateliers mécaniques du Sahel (AMS) a été évoquée au cours de cette rencontre, ainsi que les possibilités permettant d’assurer la poursuite de ses activités et de préserver les emplois.

Sghaier a souligné l’importance de cette entreprise, dont la création remonte à 1962, le rôle qu’elle joue dans la dynamique économique et sociale dans la région du Sahel.

A noter que les services du ministère ont déjà été informés des difficultés économiques rencontrées par la société AMS, lesquelles seront examinées et présentées au Comité des entreprises économiques pour étudier leur situation. Une prochaine séance de travail est prévue au siège du ministère pour présenter des visions pratiques pour sauver cette entreprise et assurer la reprise de ses activités dans les plus brefs délais.

Le ministère s’est également engagé à coordonner avec les services du ministère du Commerce et du Développement des exportations, avec la Direction générale des douanes afin d’améliorer la compétitivité des produits nationaux et de lutter contre le dumping du marché avec des produits illégaux.