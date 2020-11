La BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie a obtenu la récompense de « meilleure gouvernance bancaire en Tunisie » décernée par le magazine Capital Finance International pour la deuxième année consécutive. Ce prix appuie l’excellence du système de gouvernance de la BIAT, un des piliers de sa réussite.

Au titre de l’année 2020, le magazine anglais Capital Finance International (CFI.co), référentiel international d’analyses financières et économiques, a accordé à la BIAT son prix de « meilleure gouvernance bancaire en Tunisie », et ce pour la deuxième année consécutive. Cette distinction salue les prouesses de la BIAT sur un certain nombre de critères : la stabilité et la performance financière ; la qualité du service client ; la création de valeur et l’innovation ; le leadership exécutif ; l’excellence dans la gouvernance de l’entreprise ; la gestion des risques ; l’utilisation de la technologie et l’intégration de la responsabilité sociétale des entreprises dans la stratégie de la banque.

Le jury de spécialistes de Capital Finance International a mis en évidence dans son rapport les points suivants qui ont valu à la BIAT ce label :

La BIAT a consacré du temps et des efforts à développer un système de gouvernance exceptionnel ;

Socialement responsable, la BIAT intègre les principes de la responsabilité sociétale et environnementale dans sa stratégie ;

Banque d’experts, la BIAT dispose d’équipes spécialisées dévouées au service de tous ses clients : particuliers, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutions ;

C’est un pilier du secteur bancaire faisant preuve d’un leadership éthique et d’une collaboration active avec tous les acteurs.

Le rapport du jury est disponible sur ce lien : https://cfi.co/awards/africa/2020/banque-internationale-arabe-de-tunisie-best-bank-governance-tunisia-2020/

Ce label d’excellence international honore la BIAT et vient appuyer sa détermination de développement à tous les niveaux pour se hisser aux standards internationaux.

À propos de CFI.co

CFI.co est un journal imprimé et une ressource en ligne présentant des informations sur les affaires, l’économie et la finance. La revue reconnaît que la distinction traditionnelle entre marchés émergents et développés est maintenant beaucoup moins significative à mesure que les économies mondiales convergent. Basé à Londres, la ville la plus multiculturelle du monde, CFI.co couvre et analyse les facteurs à l’origine de ce changement. En combinant les vues des principales organisations multilatérales et nationales avec le leadership éclairé de certains des plus grands esprits du monde, l’équipe éditoriale dédiée de CFI.co veille à ce que les lecteurs comprennent mieux les forces qui influencent et transforment l’économie mondiale.

À propos du programme de prix CFI.co

Chaque année, CFI.co recherche des personnes et des organisations qui contribuent de manière significative à la convergence des économies et apportent une réelle valeur ajoutée à toutes les parties prenantes. CFI.co, réalisant des reportages en première ligne sur les économies en mouvement, se rend compte que les meilleures pratiques se trouvent partout dans le monde. Le programme de récompenses vise à identifier et à récompenser l’excellence où qu’elle se trouve. Le programme vise à inspirer les autres à améliorer encore plus leurs performances.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 205 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn