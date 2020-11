“Les médecins sont bien informés pour assurer une bonne prise en charge des patients atteints de la Covid-19 et éviter les complications”. C’est ce qu’a déclaré Chokri Hammouda, directeur de l’Instance nationale de l’évaluation et de l’accréditation en santé (INEAS).

Lors d’une conférence de presse tenue au palais du gouvernement à La Kasbah, mercredi 4 novembre, il a souligné que les médecins assurent la prise en charge des malades atteints de la COVID-19 en se référant aux guides élaborés à cet effet et qui sont couramment actualisés selon l’évolution de la situation par l’INEAS en concertation avec les sociétés savantes.

Il indique que le guide de la gestion du traitement anticoagulant au cours de l’infection COVID-19 a été mis à jour mardi 3 courant.

Selon Chokri Hammouda, les médecins sont bien informés sur la nécessité de ne pas prescrire les antiinflammatoires étant donné que des décès ont été enregistrés notamment en Italie chez la population jeune suite à la prise de médicaments antiinflammatoires.

” Il est donc primordial de consulter son médecin avant de prendre n’importe quel médicament”, a-t-il souligné faisant remarquer que même un surdosage du paracétamol peut provoquer des complications.

De son côté, Nissaf Ben Alaya, directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, a réitéré son appel à tous les Tunisiens à respecter les gestes barrières et à appliquer les mesures préventives qui sont, selon elle, la seule arme pouvant nous aider à sortir de cette crise en attendant le vaccin.

Elle a, en outre, indiqué que le virus continue toujours de se propager dans différentes régions du pays et il est important que la population active âgée entre 35 et 60 ans veille à respecter les mesures préventives pour qu’il soit possible de freiner la recrudescence du virus et réduire les cas de décès.