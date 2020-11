Le Groupe Attijari bank en deuil

C’est avec une grande tristesse et une profonde émotion, que le Conseil d’Administration, la Direction Générale, le Bureau Syndical, la CCE, l’Amicale, la Mutuelle ainsi que l’ensemble du personnel de Attijari bank, présentent leurs sincères condoléances à la famille du défunt Riadh Ben Lagha, à la famille élargie du Groupe Attijari bank ainsi qu’à toute la communauté bancaire.

La famille du Groupe Attijari bank est endeuillée par la perte d’un grand Monsieur. Avec de grandes qualités humaines et professionnelles, Si Riadh était symbole de l’engagement et du respect, un banquier exceptionnel qui a mis tout son talent au service de ses clients et de sa banque pendant plus de 26 ans.

Nous prions Dieu le tout puissant de lui accorder sa pleine miséricorde et de l’accueillir dans son éternel paradis. Toutes nos pensées vont vers son épouse, ses deux enfants, sa famille et ses proches dont nous partageons la peine et que nous assurons de notre affection et de notre soutien.

Nos pensées s’adressent également à nos collègues du réseau qui sont en première ligne avec toute la communauté bancaire et qui font chaque jour preuve d’un sacrifice et d’un sens patriotique exemplaires pour assister nos clients et soutenir l’économie nationale durant cette crise sans précédent.

Nous continuerons ce combat dans le respect des gestes barrières et dans la vigilance extrême et nous continuerons notre engagement pour préserver la santé de tous.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ