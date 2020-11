L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a fait don aux urgences des hôpitaux de La Rabta, Charles Nicolle, Abderahmen Mami et Yasminette, de fauteuils roulants pour le transport de patients, a indiqué le secrétaire général de l’Union, Noureddine Taboubi.

Dans une déclaration à la presse lors d’une cérémonie organisée à cette occasion, Tabboubi a indiqué que ce don comprend 15 fauteuils roulants pour le service des urgences de l’hôpital Rabta, 15 fauteuils roulants à l’hôpital Charles Nicole et 10 fauteuils roulants pour chacun des hôpitaux Abderrahman Mami et Yasminette.

Il a souligné que ce don vise à améliorer les conditions de transport de patients, indiquant que cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la centrale syndicale à soutenir le secteur de la santé publique.

Taboubi a révélé que la valeur des dons faits par l’UGTT pour soutenir les hôpitaux publics face à la pandémie du Coronavirus se situe entre 400 et 500 mille dinars, appelant les autres organisations nationales à soutenir le secteur de la santé publique à lutter contre le Covid-19.

Il a ajouté que la centrale syndicale fournira, la semaine prochaine, 10 chaises roulantes au profit de l’hôpital Habib Thameur et 10 autres à l’hôpital Monji Selim.

De son côté, le ministre de la Santé Faouzi Mehdi s’est félicité du soutien financier fourni par l’UGTT au profit du secteur de la santé notamment le don d’une journée de travail au profit du Fonds 1818, notant que les besoins du secteur de la santé consistent, notamment en des lits de réanimation, des lits d’oxygène, des médicaments et des vaccins.

Il a, dans ce contexte, souligné que le ministère disposent de ressources financières suffisantes pour faire face à la situation épidémiologique actuelle grâce à la solidarité dont il a bénéficié lors de la première vague de propagation du coronavirus, soulignant que le décaissement de ces fonds sera accéléré afin d’acquérir les équipements nécessaires à la prise en charge des patients.

Il a, à cet égard, expliqué que la priorité sera d’acquérir des lits de réanimation, des respirateurs artificiels et des moyens de prévention afin de protéger les cadres médicaux et paramédicaux, indiquant qu’une partie de ces fonds sera consacrée à l’achat de tests de laboratoire, ainsi qu’à l’acquisition de médicaments et de vaccins.