La fabrique d’espaces artistiques L’Art Rue vient de lancer un appel à participation pour des initiatives culturelles et civiques menées par des jeunes dans la zone des pays du voisinage Sud européen (ENP South) : Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Tunisie et diasporas syrienne et libyenne. La date limite pour postuler en ligne est fixée pour le 25 décembre 2020, informe l’Art Rue dans un communiqué de presse. Cet appel est adressé aux jeune artistes (âgés entre 18 et 35 ans), collectifs, chercheurs, activistes de la société civile ou à des opérateurs culturels intéressés par le développement sur leur territoire de projets contextuels basés sur les populations.

Cet appel s’inscrit dans le cadre du programme “AllAroundCulture”, un programme cofinancé par l’Union européenne.

Intitulé “Initiatives culturelles et civiques menées par les jeunes”, l’appel offre la possibilité d’innover, d’expérimenter et de s’engager dans des processus de création contextuelle, d’échanges et de collaborations.

“Plus que jamais, l’Art Rue (la fabrique d’espaces artistiques siégeant à la médina de Tunis) est convaincue que son engagement artistique et citoyen local doit désormais contribuer aux écosystèmes régionaux et aux pratiques des jeunes générations. C’est bien ce que ALL-AROUND CULTURE propose : un contexte régional propice pour la création d’espaces communs dont nous avons tous besoin. ” a noté Jan Goosens, Directeur artistique de L’Art Rue/ le volet des initiatives culturelles et civiques menées par les jeunes du programme All-Around Culture. Les candidats sélectionnés se verront attribuer une subvention de recherche pouvant aller jusqu’à 3,000 euros, et une subvention de production d’un montant maximal de 20,000 euros visant à couvrir les coûts de production

ALL-AROUND CULTURE est un nouveau programme régional dont le but est de promouvoir la consolidation d’un écosystème culturel vital, tel un environnement propice à l’inclusion sociale et économique des jeunes de sept pays de la région arabe, notamment la Tunisie, l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine ainsi que les communautés syriennes et libyennes basées dans ces pays.

Mis en œuvre sur une période de quatre ans, ALL-AROUND CULTURE soutiendra des entités culturelles établies et émergentes afin de favoriser leur investissement dans des collaborations fructueuses et durables ; des initiatives culturelles et civiques menées par les jeunes, afin de promouvoir la production artistique communautaire et contextuelle; ainsi que des bourses attribuées aux collaborations transfrontalières afin d’initier des collaborations entre des organisations culturelles au sein des pays arabes ciblés et leurs pairs en Europe.Un centre de ressources pluridisciplinaire sera mis en place afin de relier tous les besoins d’apprentissage et les ressources de connaissances de ce programme.

Ce centre partagera également des approches et des pratiques écosystémiques avec une communauté plus large. Le programme ALL-AROUND CULTURE œuvrera enfin à la création d’une plateforme prônant le libre accès à la culture et la mise en place de démarches ayant pour but d’améliorer l’environnement de travail des actions culturelles et artistiques dans les pays concernés.