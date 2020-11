Quatre villes tunisiennes : Tunis, Sousse, Sfax et Gabès, sont en lice, cette année, pour innover en utilisant les technologies spatiales, dans le cadre de la 4éme édition du Hackathon international ” ActinSpace “.

Au total, 75 villes, réparties sur 45 pays des 5 continents, participent à cette compétition internationale qui se déroule, en simultané, dans le monde entier.

Plus de 2000 participants ont 24h pour imaginer les produits de demain et leurs usages à partir de technologies spatiales. Un des objectifs est de favoriser l’émergence de start-up utilisant des technologies du spatial.

Chaque ville organisera, en simultané, les 13 et 14 novembre 2020, son édition d’ActInSpace. En fonction du contexte sanitaire. Les concours seront organisés en virtuel.

La finale Tunisie aura lieu les 28 et 29 novembre 2020 et permet de mettre en lumière le meilleurs projet tunisien. La finale International se déroule à Toulouse les 24 et 25 février 2021.

Les enjeux reposent sur des technologies de haut niveau, néanmoins faciles à réutiliser car sélectionnées en raison de leur potentiel d’applications commerciales, estiment les co-organisateurs de cette édition 2020 d’ActinSpace: Le Technopole de Sfax, Airbus et GIZ Tunisie en plus de l’Association africaines des jeunes astronautes (AGEOS), l’Association tunisienne des jeunes astronautes (TAYA), la Cité des Sciences de Tunis et le Centre de recherche digitale de Sfax.

Les gagnants du concours “ActInSpace” à l’international, organisé en partenariat avec l’Agence spatiale française et l’Agence spatiale européenne, recevront des prix, dont un grand prix, soit un vol parabolique Airbus A310 Zero-G, a-t-on indiqué sur le site du Hackathon.

Au niveau National, c’est la GIZ qui remettra des prix aux lauréats, soit des prix allant de 5 mille dinars à 10 mille dinars, sous forme de matériel électronique à utiliser dans les projets à lancer.

“Cependant, le plus important n’est pas seulement de gagner, mais de trouver des solutions prêtes à lancer des start-up, grâce à des experts accompagnant tous les participants et équipes 24 heures sur 24 pendant le concours ActInSpace “, indiquent les organisateurs.

Une e-conférence en prévision de l’évènement !

Une conférence en ligne sur le thème ” Airbus : Les technologies spatiales au service de l’Observation de la Terre et de la Connectivité “, sera organisée, mercredi, 4 novembre 2020, par le Technopole de Sfax, en collaboration avec Airbus et la GIZ Tunisie.

Cette e-conférence visant à encourager les étudiants, les entrepreneurs et les industriels à inspirer, développer, créer et Innover grâce au Spatial, vient en prévision de la 4ème édition du Hackathon international ” ActInSpace “.

Ces évènements qui braquent les projecteurs sur des technologies spatiales, peu habituelles dans le contexte national, mettent en exergue les avantages des satellites d’observation et de ces technologies en générales pour les applications où la fraîcheur des données est essentielle.

En effet, ces technologies pourraient être impliquées et utilisées dans les divers domain, dont la défense et sécurité, le génie civil, l’environnement, le forestier, les secteurs pétrolier, gazier et minier, l’agriculture et les services basés sur la localisation.

Pour cette raison, plusieurs structures nationales sont les partenaires locaux dans l’organisation de cette e-conférence.

Il s’agit de la Commission Nationale de l’Espace Extra-Atmosphérique (CNEEA), le Centre National de la Cartographie et de la Télédétection (CNCT), le Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, TELNET et Graphtech SIG ESRI Tunisie.