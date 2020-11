La saison de la récolte des olives a démarré dimanche dans le gouvernorat de Nabeul avec des prévisions d’atteindre une récolte moyenne estimée à 36 mille tonnes pour les olives d’huile, soit 7200 tonnes d’huile et 2 tonnes d’olives de table, selon le commissaire régional au développement agricole, à Nabeul Hamza Bahri.

IL a précisén, à l’agence TAP, que la récolte de la saison oléicole actuelle atteint des chiffres inférieurs à la moyenne de la saison dernière estimés à 40 mille tonnes, rappelant que la récolte de la saison écoulée a connu des chiffres records avec une moyenne de production de 76 mille tonnes pour les olives d’huile et 3600 tonnes pour les olives de table dont la moyenne normale de production est de 3200 tonnes.

Le responsable a imputé la régression de la production dans la région aux conditions climatiques et aux différences des quantités des récoltes d’une saison à l’autre.

Il a indiqué que la convention conclue avec l’Union Régionale de l’Agriculture et de la Pêche (URAP) pour le démarrage de la récolte à partir du dimanche 1er novembre vise à produire des huiles de bonne qualité, indiquant que le taux d’extraction de l’huile oscille entre 19 et 22%. Et de signaler qu’une commission de suivi des huileries et des décharges de la ” margine ” a entamé depuis le mois d’octobre dernier, ses visites sur terrain pour le contrôle des huileries et des opérations de maintenance, en relevant toute défaillance dans les huileries de la région, outre la visite des décharges de margine dans les différentes délégations et la prise des mesures nécessaires relatives à l’entretien.

Bahri a affirmé que tout sera mis en oeuvre pour assurer le bon déroulement de la saison de la récolte des olives et éviter les désagréments que peuvent rencontrer les agriculteurs et les propriétaires des huileries, soulignant la portée de la saison de la récolte des olives dans le gouvernorat, laquelle s’étale sur trois mois, soit jusqu’à janvier prochain, étant donné qu’elle procure près de 500 mille jours de travail et emploie 3500 personnes.

Il convient de rappeler que les oliveraies de la région comportent 27,700 mille hectares (ha) répartis sur 26,500 ha d’olives pour l’huile et 1200 ha d’olives de table, alors que le nombre des huileries s’élève à 49 unités dont 47 huileries modernes avec une capacité de transformation journalière estimée à 2500 tonnes.