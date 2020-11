Les bouteilles du GPL (Gaz-Pétrole Liquéfié) ou gaz domestique ne sont plus utilisés pour leurs objectifs initiaux mais orientées désormais vers les activités industrielles, agricoles voire les restaurants et servent également de carburant pour les voitures, vu leur prix subventionné. Selon les estimations du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, les bouteilles de gaz sont consommées à 20% hors de leur domaine, soit 100 MD sur la base d’une subvention estimée à 650 MD en 2019.

D’après le ministère de l’Industrie, une grande partie de ce montant concerne les opérations de transfert de la subvention du GPL par d’autres secteurs et l’autre partie porte sur le remplacement de l’usage du gaz naturel par l’énergie solaire.

Le directeur du raffinage, du transport et de la distribution des hydrocarbures au ministère de l’Industrie, Afif Mabrouki, a fait savoir, à l’Agence TAP, que si le GPL est destiné exclusivement à l’usage domestique, des phénomène dangereux et inquiétants ont pris de l’ampleur et sont devenus préoccupants, précisant que la consommation du GPL devait normalement se stabiliser, partant du parachèvement de plusieurs projets dans le domaine du développement du gaz naturel, ainsi que d’autres en cours de réalisation pour acheminer le gaz naturel vers les foyers, sans perdre de vue d’autres projets soutenus par l’Etat, à l’instar du projet de l’installation des panneaux solaires pour le réchauffement de l’eau.

Il a avancé que cela devait normalement avoir un impact sur la stabilisation de la consommation du GPL, alors que cette dernière a augmenté considérablement au cours de la dernière décennie (depuis 2011), à un taux oscillant entre 10 et 15%.

Il a expliqué cette hausse par l’orientation de l’utilisation des bouteilles de gaz vers des catégories et des secteurs qui ne sont pas concernés, précisant que certains producteurs dans les secteurs agricole, de l’industrie et des services deviennent de grands consommateurs des bouteilles de gaz subventionnées pour des objectifs de production et industriels, alors que celles-ci sont destinées exclusivement à l’usage domestique.