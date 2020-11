Depuis l’année 2000, l’usage domestique du GPL dans des bouteilles de 13 kg à des prix subventionnés a été différencié de celui à usage industriel ou utilisé par les services, défini comme étant un gaz industriel se vendant en vrac ou dans des conteneurs d’une capacité de 25 et 35 kg à des prix plus élevés que ceux des bouteilles réservées à l’usage domestique.

Il a enchaîné que certaines catégories à l’instar des chauffeurs de taxis ont recours à l’achat des bouteilles de gaz domestique pour l’utiliser comme alternative aux carburants.

Idem pour les restaurateurs et les producteurs dans les domaines industriel et agricole (aviculteurs) qui achètent des grandes quantités de bouteilles de gaz pour les utiliser dans des objectifs non domestiques, ce qui représente une transgression du système de la subvention créé uniquement pour les familles.

Ces catégories, a avancé Mabrouki, ont recours aux bouteilles de GPL, vu leurs prix bas et subventionné (7,7 dinars la bouteille), au lieu du gaz industriel dont les prix ne sont pas subventionnés. Il a fait observer que cette situation a provoqué ces dernières années une pression sur les bouteilles de gaz destinées à l’usage domestique, au point d’enregistrer une pénurie à cause de la spéculation exercée par des catégories et des secteurs non concernés légalement ou moralement.