“Danger céleste imminent” est le cinquième opus d’une série bilingue pour la jeunesse écrite par Farhat Othman, auteur de la série “Club des amis”.

Parue à Tunis début d’octobre 2020 aux éditions l’Air du Temps, en arabe et en français, cette cinquième aventure du club des amis traite du phénomène du terrorisme au milieu des jeunes maghrébins en France.

Elle s’insère dans une série osant traiter des sujets sensibles et marque la conviction de son auteur qu’il n’est de meilleure parade au degré atteint d’instrumentalisation des jeunes sacrifiés sur l’autel des idéologies assassines que de leur parler autrement de leur foi.

Sur l’Islam comme sur d’autres sujets, il ose la parole de vérité en s’adressant directement aux jeunes, ceux victimes de lavage diabolique de leur cerveau au point de les transformer en bourreaux comme les autres qu’on n’a tendance qu’à infantiliser jamais en traiter en ces adultes qu’ils sont en puissance.

Ce cinquième tome de la série tombe à pic au moment où de plus en plus de drames sont perpétrés au nom d’un islam, note l’auteur, bien innocent des turpides de qui le viole, en usant auprès de la jeunesse pour le vider de ses vraies valeurs culturelles et spirituelles. S’y opposer avec succès est le défi qu’entend relever la série avec cette première édition qui est l’ultime aventure de ses jeunes héros pour aider à sauver une jeunesse déboussolée, sacrifiée par des adultes atteints d’un vrai Alzheimer, une désorientation spatio-temporelle, sur l’autel des intérêts idéologiques des uns et des autres.

“Danger céleste imminent” est un roman de salubrité éthique éclairant sur les dessous d’une haine de l’Islam, transformée en un faux amour bien criminel.

Publiée avec le soutien du Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique, cette série pour la jeunesse se veut une oeuvre de plaisir et de culture à la fois. elle est l’aboutissement d’une passion ancienne pour la littérature et son rôle auprès des jeunes.

Elle sera suivie par la parution des autres aventures du “club des amis” qui est un cercle réunissant à l’origine cinq jeunes de Tunisie, ayant pour objectif de promouvoir l’amitié et de cultiver ses valeurs partout dans le monde, passionnés tous par l’aventure notamment l’amitié humaine avec l’ambition d’en nouer les liens dans tous les pays.

Les deux premières aventures de la série publiées dans leur version arabe au début des années 80 seront rééditées, révisées et actualisées accompagnées de leur version française.

Né le 17 mars 1965 à Kerkennah, Farhat Othman est diplomate de profession et a exercé aux consulats tunisiens à Strasbourg et Paris et à l’ambassade en France.

Docteur de 3ème cycle en sciences politiques, il est aussi chercheur en sociologie. Auteur de plusieurs ouvrages, il est actuellement chercheur indépendant et cyberactiviste, il milite pour un humanisme intégral et agit pour promouvoir une conception compréhensive de la politique nommée “poléthique” et une acception postmoderne de l’islam “i-slam”.

Il anime entre autres un blog dédié à la Tunisie “Tunisie nouvelle république” dans le cadre d’une militance cybernétique et journalistique.