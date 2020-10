Plus d’une quarantaine d’écoles primaires dans les gouvernorats de La Manouba, Gafsa et Médenine bénéficieront du projet “l’éducation inclusive au cœur de la dynamique du développement local” qui vise à intervenir au profit des élèves à besoins spécifiques pour les intégrer dans les écoles publiques, à travers l’amélioration et l’entretien de l’infrastructure des écoles ainsi que le lancement des clubs scolaires. L’annonce a été faite, vendredi 30 octobre, Anouar Hani, coordinateur général de l’Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées (OTDDPH), en charge du projet.

Cité par la TAP, Hani indique que “le projet lancé par l’organisation, s’inscrit dans le cadre du programme (Soyons actifs/actives), et il est mis en œuvre en partenariat avec le Forum tunisien pour l’autonomisation des jeunes, le ministère de l’Education et l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales à Marseille (France)”.

La valeur du financement du projet, lancé depuis juillet 2020 et qui se poursuit jusqu’au mars 2022, est estimée à 276 mille dinars, a-t-il fait savoir.

Les éléments du projet consistent, a ajouté Hani, en la désinfection des écoles primaires dans les trois gouvernorats (17 écoles à Manouba, 12 à Gafsa et 12 à Médenine) dans le but de limiter la propagation du Coronavirus, l’entretien de certaines écoles qui manquent des conditions de base et l’amélioration de l’infrastructure dans l’objectif de faciliter l’accès des élèves handicapés à leurs écoles.

Il a ajouté que le projet prévoit également la formation du cadre éducatif au concept de l’éducation inclusive et aux mécanismes de prise en charge des personnes handicapées, ainsi que le lancement de 30 clubs dans les écoles primaires, répartis sur les trois gouvernorats sélectionnés (La Manouba, Gafsa et Médenine), à raison de 10 clubs dans 10 écoles de chaque gouvernorat.

La phase actuelle du projet, s’étalant jusqu’au fin décembre 2020, consiste en l’examen, par les responsables du projet, des interventions nécessaires à mettre en œuvre en matière d’entretien des écoles, tandis que les travaux effectifs d’entretien, démarreront au plus tard, en janvier 2021, a-t-il précisé.

Il a encore souligné que le projet aspire à consacrer le concept d’éducation inclusive (intégration des personnes handicapées dans l’école publique) et à fournir tous les dispositifs de gestion pour leur permettre de profiter, comme le reste des élèves, de leur droit à l’éducation.

“Le projet vise également à apporter des changements sur les systèmes pédagogiques pour les adapter aux besoins des personnes handicapées et leur fournir les outils éducatifs dont ils ont besoin, en particulier au niveau des années préparatoires.