Les activités de l’Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP) et les difficultés auxquelles elle fait face, ont été au centre de la rencontre qui a eu lieu, vendredi, entre la ministre auprès du chef du gouvernement chargée des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile, Thoraya Jeribi, et le président de l’instance Chaouki Gaddes.

Les deux parties ont également abordé les moyens à même de faciliter le travail de l’Instance, notamment au niveau de la coordination avec les différentes institutions de l’Etat, indique un communiqué du département des relations avec les instances constitutionnelles.

A cette occasion, Jeribi a mis l’accent sur l’importance du rôle assuré par l’Instance dans sa sphère de compétence qui, selon elle, nécessite un soutien supplémentaire aussi bien au niveau des législations qu’au niveau des ressources humaines.

Elle a souligné l’importance d’élaborer une vision globale visant à appuyer toutes les instances indépendantes ainsi qu’à la mise en œuvre de cette vision à travers des mécanismes de coordination et de suivi des recommandations contenues dans les rapports des instances.

Pour sa part, le président de l’INPDP a salué le soutien important apporté par les services chargés des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile aux instances indépendantes, insistant sur la nécessité de parachever les décrets d’application et de relancer l’examen du projet de loi soumis au parlement depuis 2018.