La 5ème édition du Salon Health Africa Conference and Exhibition aura lieu du 26 au 28 Novembre 2020 dans une version virtuelle.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du centre de promotion des exportations, cet événement réunira les opérateurs des secteurs de la Radiologie, Gynécologie, Traumatologie, Médecine générale, Médecine d’urgence, Diagnostic et Biologie, Pharmacie, Matériel médical et matériel de rééducation et hôpitaux.

Les industriels et les entreprises du secteur médical et paramédical pourront tenir des réunions en face à face avec les participants au format One by One.

Des sessions scientifiques sous forme de panel, de conférences et d’ateliers seront organisés par des experts nationaux et internationaux du secteur public et privé sous forme de webinaires.