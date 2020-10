Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle, Kamal Déguiche, a affirmé que la Tunisie accueillera le projet du Centre régional d’excellence pour la jeunesse dans la région arabe, et ce lors d’une réunion à distance, tenue mercredi, avec le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la Population, Louay Shabana, et Samir Al-Anouti, Conseiller régional pour la jeunesse au Bureau régional des pays arabes.

Ce centre sera créé en coopération entre le Fonds des Nations Unies pour la population et l’Observatoire national de la jeunesse, sous la supervision du Ministère de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle.

Il a également été convenu lors de cette réunion de créer un comité de pilotage conjoint entre le Fonds et l’Observatoire pour préparer les termes de référence et élaborer le plan de travail pour la phase suivante, avec le lancement des procédures protocolaires pour préparer la signature de l’accord relatif à l’accueil de ce centre par la Tunisie.

Le ministre a affirmé à cette occasion le soutien de l’autorité de tutelle à cette coopération au niveau régional, qui est susceptible d’offrir de meilleures opportunités pour les jeunes à tous les niveaux, ajoutant que le volet de la jeunesse constitue l’un des axes les plus importants du travail du gouvernement.

Il convient de noter que le Centre régional d’excellence pour la jeunesse dans la région arabe vise principalement à institutionnaliser le “Forum de la jeunesse dans la région arabe” et à contribuer à fournir des opportunités, des espaces et des mécanismes techniques spécialisés dans les domaines de l’autonomisation des jeunes dans la région, ce qui pourra contribuer à la réalisation d’un saut qualitatif dans les politiques et programmes de jeunesse à travers l’établissement de partenariats régionaux et internationaux.