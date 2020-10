Le Centre International de Développement pour la Gouvernance Locale (CILG-VNG International) a annoncé le lancement d’un certificat de municipalité citoyenne pour la première fois en Tunisie, en collaboration avec la Fédération nationale des villes tunisiennes (FNVT), selon un communiqué publié mercredi 28 octobre 2020 par le centre.

Le programme du certificat de municipalité citoyenne sera mis en place, prochainement, dans 42 communes réparties sur toutes les régions de la République en attendant l’adhésion de toutes les municipalités tunisiennes à ce programme, indique le centre.

Un certificat sera décerné aux municipalités qui répondront aux normes requises.

Financé par l’Union européenne, ce programme qui concerne toutes les municipalités membres à la FNVT, vise à “encourager la concurrence entre les municipalités afin de choisir les municipalités qui répondent le plus aux normes de la transparence, de la gouvernance et de l’accès à l’information”.

Le VNG International et la FNVT procéderont au suivi de l’action des municipalités ayant adhéré au programme sur des mois pour mesurer le degré d’application des normes établies.

Cela va permettre à ces municipalités de devenir une référence internationale, précise la même source.

Lancée par le VNG International, à l’occasion de la tenue d’un webinaire sur le thème “Promouvoir les systèmes inclusifs de redevabilité à l’échelle locale “, avec la participation de structures gouvernementales, d’organisations et de municipalités, cette initiative vise à accompagner les municipalités pour consacrer la culture de la gouvernance locale à travers la mise en application des différents textes de loi en lien avec la gouvernance et le renforcement de la capacité des municipalités dans la gestion des affaires locales.

Le certificat de municipalité citoyenne sera décerné dans le cadre de l’Initiative pour une Décentralisation Efficiente et des Municipalités Attractives (IDEMA), selon des conditions fondamentales, telles que le respect des lois, des prérogatives et de la transparence et l’octroi au citoyen le droit d’accès à l’information.

Le certificat permettra aux municipalités de diversifier ses sources de financement (donateurs). Le certificat de municipalité citoyenne est décerné dans nombre de communes dans le monde, à l’instar du Maroc, de la France et du Canada.