Le Centre International de Développement pour la Gouvernance Locale (CILG VNG) a annoncé, mardi, le lancement de son guide municipal sur les mécanismes de contrôle et de redevabilité, et ce à travers de son programme Initiative pour une décentralisation efficiente et des municipalités attractives.

Dans un communiqué publié, mardi, le centre a fait savoir que le guide est accessible, dès ce mardi, à toutes les municipalités et les composantes de la société civile. Il contient trois thèmes sur les concepts liés à la redevabilité, son ancrage dans la loi tunisienne et au code des collectivités locales.

Lors d’un webinaire sous le thème ” Promouvoir les systèmes inclusifs de redevabilité à l’échelle locale”, tenu, mardi, le Centre a exposé son expérience pilote en matière de mise en place des mécanismes de redevabilité réalisé en partenariat avec les municipalités, partenaires du programme IDEMA.

D’après Neila Akrimi, directrice générale du CILG, le guide vise à appuyer, non seulement, les efforts des municipalités mais aussi de la société civile et des citoyens dans le renforcement des relations de confiance et par la même, à améliorer la participation citoyenne et la proximité des municipalités des différentes communautés.

Elle a souligné, dans ce contexte, que la redevabilité est l’un des piliers indispensables de la gouvernance locale, puis qu’elle garantit, d’une part, une participation efficace des citoyens à l’action municipale et la transparence et l’amélioration continue des services municipaux, d’autre part.

Prenant part à ce webinaire, la mairesse de la commune de Nabeul et vice-président de la Fédération nationale des communes tunisiennes, Bessma Maatoug, a déclaré que ce guide est la référence dont chaque municipalité a besoin pour concrétiser les principes de la redevabilité devant les citoyens et la société civile.

“Malgré le flou juridique sur les outils de redevabilité dans la gouvernance locale, les municipalités doivent privilégier la participation citoyenne dans l’évaluation de leurs décisions et services, surtout que la pandémie nous oblige à miser sur la gouvernance locale”, a-t-elle ajouté.

De son côté, Bilel Manai, de l’organisation Al Bawsala, a mis l’accent sur l’importance du principe de redevabilité. “Sans cet axe de redevabilité, les municipalités ne seront pas en mesure d’améliorer leurs services ainsi que la gestion de leurs ressources. Notre devoir en tant que société civile est de pousser vers plus de transparence et de redevabilité afin de réussir le processus de transition vers une gouvernance locale efficace et crédible”, a-t-il dit.

Au cours du webinaire, l’équipe de IDEMA a exposé les résultats de son expérience pilote d’évaluation des services municipaux à travers le mécanisme de la carte communautaire (CSC) pour trois municipalités. Il s’agit des municipalité de Douar Hicher (Mannouba), El Krib (Siliana) et Ben Guerden (Médenine).

Le programme IDEMA a été lancé en août 2018, à la faveur d’un appui financier du ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. Il devrait accompagner douze communes à travers le pays.