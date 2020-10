L’ancien ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Kamel Ben Naceur, a décroché le prix de la durabilité et de l’intendance dans l’industrie pétrolière et gazière (Sustainability and Stewardship in the Oil and Gas Industry Award) , lors d’une cérémonie virtuelle organisée par la Society of Petroleum Engineers (SPE) à Houston aux Etats-Unis, a annoncé l’ancien chef du gouvernement Mehdi Jomaa via sa page Facebook.

Ben Naceur est ainsi le premier expert arabe et africain à obtenir ce prix, selon la même source.

Il est à rappeler que Kamel Ben Naceur a été également élu président de l’Organisation mondiale des ingénieurs de pétrochimie en avril 2020.

Kamel Ben Naceur a été aussi élu “Premier expert maghrébin et africain dans le domaine de l’industrie pétrolière pour l’année 2014”, suite à sa contribution scientifique et technique exceptionnelle dans les domaines liés à l’industrie pétrolière

Il avait occupé, en 2014, le poste de ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines dans le gouvernement de Mehdi Jomaa et présidé, entre 2012 et 2013, le centre de technologie du groupe Schlumberger Limited, leader mondial de services et équipements pétroliers à Rio de Janeiro au Brésil.

Il a donné plusieurs formations sur l’énergie, la réflexion stratégique et la planification avec la SPE. Il est également co-auteur de plus 120 publications et de 17 livres.

Les SPE Technical Awards récompensent des réalisations novatrices ou des contributions exceptionnelles à l’avancement du secteur du génie pétrolier.