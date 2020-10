Le cinéma tunisien sera présent à la 9ème édition du Festival du film franco-arabe (FFFA) de Noisy-le-Sec (France) qui se tiendra du 6 au 17 novembre 2020.

Avec 27 longs-métrages, dont 14 avant-premières et 6 inédits, et des courts-métrages, cette édition, se veut une occasion unique de découvrir les productions cinématographiques les plus actuelles des cinéastes originaires des pays arabes et ceux, français, qui ont une part importante de leur parcours et de leurs préoccupations liés à ces régions du monde, en présence de plus de 30 invités, cinéastes et personnalités du cinéma.

Parmi les 14 avant-premières, figure le film découverte et coup de coeur à la Mostra de Venise de la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania, fidèle du FFFA, qui revient avec “L’homme qui a vendu sa peau”, un film majeur qui confronte deux mondes : celui des réfugiés et celui de l’art contemporain. Son personnage principal, Yahya Mahayni, a reçu le Prix Orizzonti du meilleur acteur.

Côté documentaire, la réalisatrice tunisienne Erige Sehiri raconte la Tunisie en transition à travers les rails de la mythique voie de chemin de fer qui allait de Tunis et la frontière algérienne, dans “la vois normale”.

Parmi les six films inédits, la parole sera donné, côté fiction, à “l’Histoire autrement : FATARIA”, la comédie tunisienne grinçante du réalisateur Walid Tayaa qui montre l’envers du décor du régime de Ben Ali, à travers des personnages hauts en couleurs qui se démènent pour survivre, sur fond de Sommet arabe à Tunis, en mai 2004.

Le Festival du Film Franco-Arabe de Noisy-le-Sec est né en 2011, d’une volonté de créer des ponts entre les cultures pour favoriser la compréhension, la découverte et les échanges.il propose de découvrir durant 12 jours les productions cinématographiques les plus actuelles des cinéastes originaires des pays arabes et ceux, français, qui ont une part importante de leur parcours et de leurs préoccupations liés à ces régions du monde, en présence de nombreux invités, réalisateurs et personnalités du cinéma.