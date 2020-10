L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a appelé les parlements locaux, régionaux et internationaux du monde à mettre en œuvre leurs fonctions législatives et de contrôle et à continuer à coopérer davantage avec l’Organisation des Nations-Unies (ONU) et ses organes en vue d’améliorer les conditions de vie des citoyens dans tous les pays du monde et de défendre leurs droits en termes de développement et de justice.

Dans une déclaration publiée samedi, à l’occasion de la commémoration du 75ème anniversaire de l’ONU, le parlement a incité les pays membres à un engagement accru dans le processus de solidarité internationale, à travers l’intensification de la coopération avec l’organisation onusienne.

“Ceci permettra à l’Organisation de continuer à jouer son rôle fondamental dans le renforcement des fondements de l’action internationale commune et dans la réalisation des objectifs du développement durable”, souligne l’ARP.

Le parlement a affirmé son adhésion sans faille aux stratégies et initiatives onusiennes mises en place au bénéfice de tous les peuples du monde, se félicitant des réalisations ayant contribué à réduire les disparités entre les peuples.

Par ailleurs, l’ARP salue les mesures adoptées par l’ONU en cette conjoncture particulière causée par la propagation de la pandémie Covid-19 et souligne le droit d’accès de tous les peuples aux équipements sanitaires nécessaires à la lutte contre cette pandémie et à faire face à ses retombées socio-économiques.