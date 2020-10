L’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA) vient de remporter le prix “AIM Investment Award 2020- Middle East and North Africa”, pour le projet d’implantation, en Tunisie, du géant japonais “SUMITOMO “spécialisé dans le câblage électrique.

“Ce prix a été attribué à la FIPA en reconnaissance de l’effort déployé, dans le dessein d’attirer des projets d’investissement contribuant au développement économique et à la croissance de la Tunisie”, explique le directeur général de l’Agence, Abdelbasset Ghanmi, à cette occasion.

Et de préciser que l’idée de projet a été conçu, fin 2017, au Japon lors d’un programme soutenu par l’IFC, relevant du Groupe de la Banque mondiale.

“Fin 2019, nous avons fièrement annoncé la mise en œuvre officielle de Sumitomo en Tunisie, moyennant un investissement total estimé à 21 millions d’euros et un objectif à long terme de création de 5000 nouveaux emplois.

Sumitomo- Tunisie (SEWS TN), dont la vocation principale consiste à fabriquer des faisceaux de câbles automobiles, sera implanté au Parc Industriel de Monastir (NEOPARK) sur une superficie de 5,6 hectares avec une superficie couverte de 3.1 hectares. La totalité de la production de l’usine sera dédiée à l’export principalement vers l’Europe pour les marques automobiles Peugeot et Citroën.

En effet, l’attribution du prix à la FIPA a été annoncée à l’occasion de la 8e édition de la rencontre Annuelle sur l’Investissement ” Annuel Investment Meeting ” tenue en ligne du 20 au 22 Octobre 2020. Il s’agit d’un événement mondial axé sur l’investissement, et dont l’objectif est de faire profiter les investisseurs institutionnels et privés de données et d’idées pouvant les aider dans leurs futures décisions d’investissement.