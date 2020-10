À la suite de la réunion d’urgence de son Comité directeur du 22 octobre 2020 et le retour de commentaires de ses entreprises membres exportatrices, la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK Tunisie) exprime sa profonde inquiétude quant à la nouvelle augmentation de l’imposition des sociétés exportatrices prévue dans le projet de loi de finances 2021.

Une nouvelle augmentation brusque qui risque de mettre en question l’engagement continu des investisseurs allemands déjà présents et ceux ayant actuellement un intérêt potentiel pour investir en Tunisie. Faut-il rappeler que la plupart des entreprises allemandes installées en Tunisie sont exportatrices.

Cette augmentation du taux de l’IS à 18% que prévoit la loi de finance 2021 représente une nouvelle augmentation de 80%, à laquelle se rajouterait 10% de retenue à la source. Dans le contexte économique actuel une telle augmentation sera difficile à expliquer aux investisseurs.

Une telle instabilité et imprévisibilité fiscale risquent d’impacter profondément la confiance des investisseurs étrangers et l’attractivité de la Tunisie pour les IDE.

De ce fait, l’AHK s’interroge : Quel apport de ce projet de loi pour attirer plus d’IDE, notamment allemands ? Quel apport réel et à qui profite cette augmentation ? Qui seront les perdants et à quel prix ? Veut-on maintenir l’investissement allemand en Tunisie et en attirer davantage ?

La Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce appelle à réfléchir sérieusement au bien-fondé et aux conséquences potentielles d’une telle augmentation rapide de la taxation des entreprises exportatrices.

A rappeler que depuis 40 ans, l’AHK Tunisie œuvre pour la promotion des relations économiques tuniso-allemandes et soutient ses 850 membres dans leurs activités internationales en tant qu’interlocuteur privilégié et représentant de l’économie allemande en Tunisie.

Les entreprises à participation allemande assurent plus que 70 000 postes d’emplois directs et des dizaines de milliers d’emplois indirects en Tunisie. Le stock des investissements allemands dépasse 1,5 milliard de dinars tunisiens.

L’AHK Tunisie fait partie du réseau mondial des Chambres de commerce allemandes à l’étranger (AHK) avec 140 sites dans 92 pays. Sur la base d’une résolution du Bundestag allemand, les AHK sont soutenues par le ministère allemand de l’Economie et de l’Energie (BMWI) en coordination avec l’Association des chambres de commerce et d’industrie allemandes (DIHK).