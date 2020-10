Le troisième trimestre 2020 de la société CIMENTS DE BIZERTE a été marqué par la continuité de la crise sanitaire COVID19, pandémie qui ne cesse de laisser des conséquences à l’échelle mondiale et à l’échelle nationale.

La société Les Ciments De Bizerte a continué de concentrer ses efforts et ses moyens pour minimiser les dégâts de cette crise et maintenir son équilibre sur les plans technique, commerciale, sociale et financier.

INVESTISSEMENTS :

La société a continué le suivi de ces investissements réalisés dans le cadre de mise à niveau et a réalisé des petits investissements nécessaires pour la continuité d’exploitation.

PRODUCTION ET CHIFFRE D’AFFAIRES :

Jusqu’au 30/09/2020 et malgré la suspension totale de la production suite au confinement générale pendant 45 jours la production du clinker a connue une augmentation de +9.85 % soit 41 342 tonnes, passant de 419 420 tonnes pour la même période de l’année 2019 à 460 762 tonnes pour l’année 2020.

La production du ciment de la société LES CIMENTS DE BIZERTE jusqu’au 30/09/2020 a connu une légère diminution de -7.35% soit une diminution de 34 807 tonnes par rapport a la même période de l’année 2019 qui n’a pas engendré des ruptures des stocks.

La production de la chaux jusqu’au 30/09/2020 a connu aussi une diminution de -15.62% par rapport à la production de la même période de 2019. Cette baisse est du a la manque de la demande de la chaux constaté sur le marché national.

La production du ciment et de la chaux est en corrélation directe avec les quantités vendues.

Le chiffre d’affaires local de la Société Les Ciments de Bizerte jusqu’au 30/09/2020 a connu une augmentation remarquable de +12.69% comparé à la même période 2019 passant de 68 036 458DT à 76 673 526DT soit une croissance de+ 8 637 068DT.

Le chiffre d’affaires export de la Société Les Ciments de Bizerte jusqu’au 30/09/2020 a connu une légère régression de -2.44% comparé à la même période 2019 passant de 3 572 502DT à 3 485 311DT soit une réduction de -87 191DT.

La régression des exportations est le résultat d’une conjoncture internationale touchée par la pandémie COVID-19.

Aussi que le chiffre d’affaires globales (local+export) jusqu’au 30/09/2020 a connu une amélioration de +11.93% par rapport a la même période de l’année 2019 passant de 71 608 960DT à 80 158 837DT soit une croissance de+ 8 549 877DT.

Durant cette troisième trimestre de l’année 2020, l’activité de déchargement des navires de coke de pétrole a connu une augmentation exceptionnelle elle a généré des revenus trimestrielles de 1 507 890 dinars HT et ce, suite aux déchargements de treize (13) navires de 125 650 tonnes avec un cumul jusqu’au 30/09/2020 de 4 002 231 dinars HT et 27 navires de 333 509 tonnes de coke de pétrole.

L’ENDETTEMENT :

La crise financière nationale et internationale causé par la propagation de la pandémie du COVID19 à contraint la société a reporter le remboursement de tous les crédits a moyen et a long terme a partir de l’échéance du 31/03/2020 conformément au circulaire de la BCT N°2020-06 du 19/03/2020 , aussi que demander des crédits de gestion pour financer le cycle d’exploitation la société arrive a honorer ses engagements.

PERSPECTIVES :

Les perspectives du quatrième trimestre 2020 se présentent comme suit :

– L’augmentation sensible de la production de clinker et de ciment afin de répondre aux besoins du marché local et export.

– Des contrats d’export du ciment en vrac vers la Libye ont été signés et seront réalisés durant le quatrième trimestre 2020. Il est a noter que l’export du ciment vrac par bateau a été arrêté depuis 2008. Un premier navire a été chargé durant le mois d’octobre 2020.

– Le développement de l’export et la diversification des clients.

– Continuité des activités de déchargement du pet coke pour tout le secteur.

Enfin et suite aux perturbations et dégâts imposés par la pandémie du COVID-19 la société les Ciments de Bizerte continue a s’adapter et a maintenir son activité et ses équilibres sur tous les plans. De même durant ce trimestre elle a géré la crise de l’épidémie du COVID-19 en respectant les protocoles sanitaires.