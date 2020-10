L’Institut National Agronomique de Tunisie (INAT) et le Conseil américain des céréales (US Grain Council) ont célébré, jeudi 22 octobre, la réussite du projet de création d’un centre de formation dédié au secteur de l’alimentation animale en Tunisie, dans le cadre de la coopération tuniso-américaine.

La cérémonie s’est déroulée en présence de la ministre tunisienne de l’Agriculture, Akissa Bahri, et l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Donald Blome.

Le centre de formation en fabrication d’aliments pour bétail a été créé à l’INAT en 2018, dans l’objectif d’améliorer les compétences des professionnels de manière à réduire les coûts de fabrication des aliments, améliorer leur qualité et soutenir les bonnes pratiques d’élevage des animaux (Volailles, viandes rouges, lait et aquaculture).

Il a jusque-là permis de former prés de 200 personnes des différents établissements nationaux ainsi que 15 algériens et il sera désormais ouvert aux pays africains et du moyen orient.

A cette occasion, la ministre a indiqué que ce centre régional de formation vise à contribuer au développement du secteur de l’alimentation animale en dispensant des formations de haut niveau aux techniciens, ingénieurs et vétérinaires opérant dans ce secteur et dans les différentes filières de la production animale.

Ces formations, poursuit la ministre, ont permis d’améliorer la qualité des produits destinés à l’alimentation animale, ce qui a eu un impact positif sur le secteur de l’élevage.

De son côté, l’ambassadeur américain a souligné l’importance de renforcer l’innovation dans le domaine agricole afin de booster la qualité et de diversifier la production agricole tunisienne et de dynamiser l’économie nationale, soulignant le rôle important que pourrait jouer le centre de formation en fabrication d’aliments pour bétail dans ce sens.