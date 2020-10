Les indicateurs trimestriels de L’UNION INTERNATIONALE DE BANQUES – UIB -, arrêtés au 30 Septembre 2020, font ressortir les tendances ci-après :

– L’encours de dépôts s’est élevé à 5 046,9 MTND au 30 Septembre 2020 vs 4 981,9 MTND une année auparavant. Cette augmentation de dépôts de +1,3% correspondant à +65MTND– résulte principalement d’une augmentation des dépôts à vue (+19 MTND), des dépôts d’épargne (+161 MTND) et des autres dépôts et avoirs de la clientèle (+4,9 MTN) contre une baisse des encours des dépôts à terme, certificats de dépôt et autres produits financiers (-119,9 MTND).

– L’encours net des crédits à la clientèle a affiché une augmentation de +2,2% au 30 Septembre 2020 correspondant à un additionnel de +120,3 MTND, pour atteindre un encours de 5 561,2 MTND vs 5 440,9 MTND une année auparavant.

– L’encours des emprunts et ressources spéciales a atteint 373,6 MTND au 30 Septembre 2020 vs 435,9 MTND à fin septembre 2019.

– Les produits d’exploitation bancaire, présentés nets des agios réservés, ont affiché une diminution de -22,4% pour atteindre 405,7 MTND au 30 Septembre 2020 vs 522,8 MTND à fin septembre 2019.

– La marge d’intérêt a atteint 92,5 MTND au 30 Septembre 2020 vs 179,9 MTND à fin Septembre 2019, en baisse de -48,6%.

– La marge sur les commissions a enregistré une diminution de -9,2% pour atteindre 83,1 MTND au 30 Septembre 2020 vs 91,5 MTND à fin septembre 2019.

– Les revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement ont enregistré une diminution de -15 % pour atteindre 32,1MTND au 30 Septembre 2020 vs 37,8 MTND à fin septembre 2019.

– Le Produit Net Bancaire a diminué de -32,8% pour atteindre 207,7 MTND au 30 Septembre 2020 vs 309,2 MTND à fin septembre 2019.

– Les frais de personnel ont accusé une hausse de +7,4% au 30 Septembre 2020 pour atteindre 106,1 MTND vs 98,7 MTND au 30 Septembre 2019.

– Les charges opératoires ont évolué de +12,4% pour atteindre 160,8 MTND à fin septembre 2020 vs 143 MTND fin septembre 2019.

– Le Résultat Brut d’Exploitation a diminué de -71,7% pour atteindre 47 MTND au 30 Septembre 2020 vs 166,3 MTND à fin septembre 2019.

– Le coefficient d’exploitation s’est établi à 77,4% au 30 Septembre 2020 vs 46,3% à fin septembre 2019.

II- Dans un contexte marqué par une détérioration de la conjoncture nationale et internationale, en lien avec la pandémie de COVID-19, des mesures ont été prises par les autorités publiques, dont notamment le report, sous certaines conditions, des échéances de crédits accordés aux entreprises, aux professionnels et aux particuliers, relatives à la période allant du 1er mars au 30 septembre 2020.

Les échéances en capital de la clientèle des particuliers concernée par les circulaires de la BCT 2020- 07 et 2020-08 s’élèvent à 211 millions de dinars.

Les intérêts non perçus [sur les crédits aux particuliers ayant un salaire inférieur ou égal à 1000 TND relatifs aux mois de mars 2020 à septembre 2020, d’une part et sur les intérêts non perçus sur les crédits aux particuliers ayant un salaire supérieur à 1000 TND relatifs aux mois d’avril à juin 2020, d’autre part] qui s’élèvent à 93 MTND, ne sont pas comptabilisés, à la date de l’arrêté des comptes au 30 Septembre 2020, parmi les produits de la banque.

III – L’UIB vient de procéder à un exercice de stress testing (conformément aux hypothèses adressées par la BCT aux Banques) dans le cadre de l’évaluation de la résilience du secteur bancaire. L’UIB est, manifestement, solide et suffisamment résiliente face aux risques de solvabilité et de liquidité et ce, à la faveur des réformes mises en place depuis 200