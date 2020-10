A la fin du 3ème trimestre 2020, les indicateurs d’activité de la Banque de Tunisie – BT – ont évolué comme suit :

– Les crédits à la clientèle (nets des provisions constituées à la fin de la période) ont atteint 4.773.363 mille dinars au 30/09/2020 , contre 4.456.265 mille dinars au 30/09/2019, soit une augmentation de +7,1%.

– Les dépôts de la clientèle sont en croissance de +5% passant de 4.076.967 mille dinars au 30/09/2019 à 4.282.177 mille dinars au 30/09/2020. Cette croissance est générée

essentiellement par l’augmentation des dépôts d’épargne de +12,4% et des dépôts à vue de +5,9%.

Les produits d’exploitation bancaire ont baissé de -1,7% pour atteindre 452.558 mille dinars en Septembre 2020 contre 460.247 mille dinars à fin Septembre 2019. Cette

baisse concerne principalement les intérêts -2,5% et ce essentiellement suite à :

– la baisse des taux sur le marché monétaire suite à la réduction du taux directeur

– l’augmentation par prudence des agios réservés, qui constituent un complément des provisions ; en effet l’enveloppe des agios réservés a atteint au 30 septembre 2020 un montant de 32 millions de dinars.

– Les charges d’exploitation bancaire sont en baisse de -7,2% passant de 196.887 mille dinars à fin Septembre 2019 à 182.755 mille dinars à fin Septembre 2020.

– Le Produit Net Bancaire a atteint à la fin du 3ème trimestre 2020 un montant de 269.803

mille dinars, contre 263.360 mille dinars à la fin du 3ème trimestre 2019, soit une progression de +2,4%.

– Les charges opératoires ont baissé de -4,8% pour atteindre 77.442 mille dinars au 30/06/2020 contre 81.367 mille dinars au 30/09/2019.

L’analyse des données disponibles au 30 septembre 2020 confirme la solidité de la Banque

de Tunisie et la stabilité de son profil de risque malgré l’aggravation de la crise. Nos

prévisions nous laissent confiants que la Banque de Tunisie devrait traverser cette crise avec le minimum de difficultés et conserver des fondamentaux enviables à la fin du présent

exercice.

Nous rappelons que la BT a procédé à l’application de l’exercice de stress testing demandé

par la BCT sur la base d’un modèle établi par cette dernière. En attendant une éventuelle

publication par la BCT des résultats comparatifs de ce stress-testing, nous confirmons les

capacités de la Banque de Tunisie à conserver la réalisation des résultats bénéficiaires sur les trois exercices (2020‐2022) malgré une hypothèse d’augmentation sensible des provisions à constituer en couverture du risque sur les crédits.

Les résultats de ce stress test constituent une réaffirmation de la bonne résilience de la Banque de Tunisie dans ce contexte marqué par une détérioration de la conjoncture

économique et financière sur le plan nationale et internationale. Ainsi, le ratio de solvabilité

de la Banque serait constamment supérieur à 16% et ce quelque soit le scénario retenu.