Plus de 250 étudiants de 15 universités tunisiennes ont participé, le 17 octobre, à un défi très ambitieux tournant autour de la bioinformatique.

La compétition interuniversitaire est baptisée “UmojaHack Tunisie “, un Hackathon en ligne autour de l’Intelligence Artificielle et du machine learning.

Organisé par la start-up tunisienne ” InstaDeep “, en collaboration avec l’IEEE (Institute of Electronical and Electronics Engineers- Tunisia), le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines et la coopération allemande GIZ, ” UmojaHack Tunisie ” a été le premier Hackathon en biologie organisé par ” Zindi “, la principale plateforme de compétition en ligne africaine.

L’objectif du challenge était de prédire la classe d’une enzyme protéine kinase en utilisant uniquement sa séquence d’acides aminés.

La protéine kinase est impliquée, selon Futura Sciences, dans différentes fonctions physiologiques de la cellule comme les phénomènes d’apoptose, l’activation des plaquettes, la conformation de l’actine dans le cytosquelette, la modulation de l’activité des canaux ioniques, la sécrétion et la prolifération cellulaire.

De façon plus générale les kinases et les phosphatases sont associées pour réguler et coordonner différents aspects métaboliques.

Un prix d’un montant total de 11000DT, sponsorisé par InstaDeep a été décerné et réparti entre 3 équipes gagnantes. Chaque prix a été partagé entre les membres de l’équipe et l’université affiliée. Des tablettes ont été aussi offertes par la GIZ.

Il s’agit de l’équipe de l’Ecole Polytechnique de Tunisie ” EPT- OUTLIERS “, l’équipe ” H2A “, de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis “ENIT”) et l’équipe GL4, de l’Institut national des sciences appliquées et de la technologie “INSAT”.

Ce Hackathon Machine Learning, dédié exclusivement aux étudiants tunisiens, intervient après le succès de “UmojaHack Africa” qui a amené plus de 1000 étudiants de plus de 70 universités dans 18 pays africains sur la plateforme ” Zindi “, le 21 mars 2020.

“Voir les communautés d’IA tunisiennes se rassembler pour créer un impact positif et des environnements sûrs est particulièrement encourageant, en particulier si l’on tient compte des circonstances exceptionnelles et difficiles que nous vivons aux niveaux local et mondial “, déclare Kais Mejri, Directeur Général de l’Innovation et du Développement Technologique au ministère de l’industrie et des PME en Tunisie et responsable du pilotage du “programme national de la recherche et de l’innovation, qui entend développer le potentiel d’innovation des PMEs tunisiennes.

Au cours des dernières années, la Tunisie a œuvré à développer un écosystème entrepreneurial favorable au développement de l’IA, avec une collaboration remarquable entre les startups et le gouvernement.