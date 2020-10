La Chambre de commerce tuniso-britannique organise, en ligne, la 3ème édition du Forum bilatéral tuniso-britannique, jeudi 22 courant, et ce en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Londres, le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement.

L’événement sera rehaussé par la présence de Ali Kooli, ministre tunisien de l’Économie, des Finances et de la Promotion des investissements, ainsi que de représentants des secteurs public et privé tunisiens et britanniques.

Objectif : explorer les opportunités d’investissement ainsi que les moyens de capitaliser sur le potentiel du marché.