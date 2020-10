Des habitants de la ville de Ben Guerdane ont manifesté, dans la nuit de samedi 17 octobre 2020, pour protester contre la détérioration de la situation socioéconomique dans la région avec la poursuite de la fermeture du poste frontalier de Ras Jedir qui a entraîné l’interruption du commerce intrarégional, principale source de revenu de la plupart des habitants de la région face au retard accusé dans le lancement des grands projets à forte employabilité (les zones industrielle et logistique).

Ils ont brûlé des pneus et lancé des pierres sur le district de la sûreté nationale, poussant les forces de l’ordre à intervenir pour les disperser en utilisant des gaz lacrymogènes.

Les commerçants de Ben Guerdane observent, depuis plus de quarante jours, un sit-in dans la région de Choucha pour exiger l’ouverture du passage frontalier et le rétablissement du commerce intrarégional.

Ce mouvement de protestation n’a pas eu d’écho significatif à l’exception de quelques déclarations de soutien, dont celle de l’Union locale du travail à Ben Guerdane, dans laquelle elle a exprimé sa préoccupation face à la situation sociale difficile qui prévaut dans la région.

Celle-ci a appelé le gouvernement à accélérer l’ouverture du point de passage et à accélérer la publication du protocole sanitaire relatif aux points de passage terrestres qu’il avait promis d’élaborer, le tenant responsable de la persistance de la tension dans la région et de ses répercussions négatives sur la situation sécuritaire et sociale.

L’union a également appelé le conseil municipal et toutes les composantes de la société civile à exercer davantage de pression afin de trouver des solutions à la situation sociale et économique, affirmant son soutien à tous les mouvements pacifiques des habitants de la région afin de réaliser leurs revendications légitimes.

Malgré le retour au calme, dimanche, dans la région, une tension très vive persiste et les appels se multiplient pour rouvrir le passage de Ras Jedir, résoudre la situation économique et activer les grands projets.