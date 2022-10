A l’initiative de l’Union locale de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat à Ben Guerdane, le complexe industriel et technologique de Médenine a organisé samedi une journée d’information autour de la nouvelle zone industrielle de Ben Guerdane.

A cette occasion, le directeur de l’Union locale de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat à Ben Guerdane, Bechir Belsaoud a indiqué que la nouvelle zone industrielle est prête à être exploitée en mettant l’accent sur son emplacement stratégique et sa proximité du marché libyen.

La journée d’information a pour objectif de faire connaitre les différents avantages fiscaux et logistiques de la zone pour l’investisseur, a fait savoir à l’agence TAP le directeur général de la société de gestion du complexe industriel et technologique de Médenine Attia Larayedh.

La zone industrielle couvre une superficie de 15 hectares répartis sur 53 lots a indiqué le responsable en signalant que le démarrage de la vente des lots débutera avec la journée d’information et sera finaliser d’ici la fin d’année 2022 et que les premières entreprises seront installées d’ici 9 mois.

De son côté, la directrice régionale de l’Agence de promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) Naima Aloui a mis l’accent sur les principaux privilèges proposés à l’exemple de la prise en charge de 85% du prix du mètre carré estimé à 60 dinars par l’Etat lors de l’octroi du lot en plus d’autres primes et avantages au profit des investisseurs désireux de s’installer dans la zone industrielle de Ben Guerdane.