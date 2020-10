Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et membre de la commission chargée du suivi de la gestion des dons déposés au Fonds 18-18, Abdelkrim Jrad, met en garde contre ce qu’il a qualifié de “violations” constatées au niveau du décaissement d’une partie des ressources du fonds, à des fins autres que celles pour lesquelles elles sont destinées.

Dans un communiqué publié vendredi 16 octobre sur la page Facebook officielle de l’UGTT, Jrad estime nécessaire de “débourser les fonds restants exclusivement aux fins spécifiées pour lesquelles les dons ont été effectués”.

En l’absence d’un engagement de la part de la Commission de se limiter aux missions pour lesquelles elle a été créée, l’UGTT sera obligée de se retirer de cette commission, “afin de préserver la réputation de l’organisation ouvrière qui a été la première à incarner les valeurs de solidarité pour faire face à la pandémie, a-t-il ajouté.

Il a indiqué à cet effet que la commission chargée du suivi de la gestion des ressources du Fonds 18-18, s’était opposée à une tentative de détournement d’une partie de ces fonds à d’autres fins.

Et d’ajouter: ” la commission s’est rendue compte, lors de la séance tenue le 10 septembre 2020, que le ministre des Finances a ajouté des points supplémentaires non convenus”, soulignant que l’UGTT s’était opposée à ces ajouts et avait exigé leur annulation.

Ces points, a poursuivi Jrad, consistent en le payement des salaires des agents paramédicaux dans le cadre des prestations de services, le payement des médecins de santé publique en charge des permanences dans le cadre de la prévention contre les pandémies sanitaires, outre le détournement des ressources vers les conseils régionaux au titre de la prise en charge des dépenses d’hébergement des personnes soumises à une quarantaine obligatoire.

Le décret du ministre des Finances, en date du 6 avril 2020, portant création du fonds 1818, limite les domaines d’intervention de ce fonds à sa contribution aux programmes de sensibilisation et de formations sanitaires visant à prévenir et à faire face aux pandémies sanitaires, à l’équipement et à l’aménagement des espaces et services médicaux consacrés à la prise en charge des personnes contaminées ou soupçonnées d’être contaminées par le Covid-19, à l’acquisition des médicaments, des réactifs, sérums et matériel médical, ainsi qu’au payement des honoraires des médecins internes ayant achevé leur période de stage dans le cadre de contrats de prestation de services.

A noter que les soldes du fonds 1818, se sont élevés jusqu’au 30 septembre 2020, à 201,6 millions de dinars, une somme qui provient dans sa totalité, de dons volontaires, et n’inclut pas la déduction d’une journée de travail au titre du mois d’avril, stipulée dans le décret n° 5 de 2020 du 14 avril 2020.

A ce jour, 52 millions de dinars ont été consacrés à la rénovation des bâtiments relatifs à la pandémie, à l’acquisition de matériel médical (39,97 millions de dinars), à l’embauche de travailleurs et d’agents non titulaires (606 millions de dinars), et à la couverture des frais de quarantaine collective obligatoire au profit des conseils régionaux (10,358 millions de dinars).

Les dépenses programmées, de l’ordre de 146,1 millions de dinars, seront consacrées à la rénovation des bâtiments dédiés à la pandémie (3,931 millions de dinars), à l’acquisition de matériel médical (28 000 dinars), d’équipements (105,480 millions de dinars), aux ressources humaines (16,705 millions de dinars) et aux dépenses liées à la mise en quarantaine obligatoire (20,041 millions de dinars).