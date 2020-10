Un programme pilote d’accompagnement de cinq entreprises industrielles et de services pour les assister dans l’intégration de la Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) selon la norme ISO 26000, vient d’être lancé par le Centre international des technologies de l’environnement (CITET).

Ce programme s’inscrit dans le cadre d’un nouveau service d’accompagnement pour la mise en place de la RSE, selon la norme ISO 26000, souligne le CITET, jeudi, annonçant le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour participer ce programme qui vise à assister ces entreprises dans l’intégration des principes et domaines d’actions de la RSE dans leurs stratégies et activités.

L’objectif est de leur permettre d’adopter une approche qui tient compte des trois piliers du développement durable (économique, social et environnemental).

Cette assistance personnalisée sera assurée par une expertise qualifiée et sera couplée d’une formation-action des responsables des entreprises en la matière.

“Elle est destinée à tous types d’organismes du secteur privé ou public désireux de faire évaluer et de valoriser ses actions en matière de responsabilités sociétales et de développement durable”, précise la même source, appelant les entreprises intéressées par ce programme à déposer leurs demandes sous forme d’une lettre de motivation, au plus tard, le 30 octobre 2020..

La RSE est la prise en compte par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales dans leurs activités et dans leur interaction avec les parties prenantes. Elle exige, également, l’application du concept de développement durable à l’entreprise, en assurant une convergence entre la performance économique, le progrès social et le respect de l’environnement.