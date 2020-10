La Fédération nationale des villes tunisiennes (FNVT) lance un appel à toutes les structures de l’Etat relevant des autorités décentralisées et déconcentrées à faire preuve de responsabilité et de discernement pour trouver des solutions pratiques conformément aux textes et aux mesures organisant le travail desdites structures.

“Les solutions aux différentes problématiques doivent également respecter la Constitution et les dispositions du Code des collectivités locales de manière à rompre avec le tiraillement sur les responsabilités”, explique la FNVT.

La Fédération estime que “pour dépasser la situation actuelle, il est impératif de prendre des mesures d’urgence aux niveaux organisationnel – administratif – législatif – juridique pour consacrer le principe du pouvoir local et activer ses mécanismes, notamment la police municipale dans le but d’aider les municipalités à assurer leur mission dans des conditions normales et répondre ainsi aux exigences de la ville durable”.

La déclaration de la FNVT intervient après l’incident tragique survenu mardi 13 courant dans la délégation de Sbeïtla (gouvernorat de Kasserine) au cours duquel l’agent municipal Abderrazzak Khachnaoui a trouvé la mort suite à l’exécution d’une décision de démolition de son kiosque “anarchique” alors qu’il y dormait.